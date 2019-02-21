«Уже сегодня отстаем навсегда». Смольный за 850 млн переделывает старую документацию по метростроению, эксперты настаивают: нужна новая

На переделку старой проектной документации для строительства метро Смольный хочет потратить 850 млн рублей. Эксперты уверяют, что этого недостаточно, и пророчат застой в развитии подземки к 2021 году.

Елена Пальм/Интерпресс

В плане-графике закупок комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на 2019 год по части метро разработки новых проектов нет. Зато хватает корректировок старых. Сколько точно будут стоить работы – неясно, потому что в ходе закупки цена может и снизиться. Финансовый лимит ведомства на четыре проекта составляет на этот год чуть более 443 млн рублей. Заказать, согласно графику, должны в феврале.

В частности, КРТИ собирается обновить проекты станции «Театральная» и вторых вестибюлей «Балтийской» и «Василеостровской». Кроме того, в 2019 году планируется объявить конкурс на проведение работ по актуализации проектной документации участка Красносельско-Калининской ветки от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2», а также на электродепо «Красносельское». Найти проектировщика для участка коричневой линии пытались еще в прошлом году, но ни одна компания так и не подала заявку.

«Одной из основных причин актуализации документации является тот факт, что были внесены изменения в нормативную базу в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов) и в законодательство о транспортной безопасности», – объясняют в комитете.

В прошлом году ведомство заключило два контракта на корректировку документации на 408 млн рублей: перерисовывают продолжение зеленой линии до станции «Зоопарк» и фиолетовой линии – до «Шуваловского проспекта».

Собеседник «Фонтанки», близкий к транспортному блоку, пояснил, что помимо официально озвученных причин есть и другие. Так, корректировать документацию приходится из-за того, что происходит уже во время или после разработки проекта: новое пятно застройки, прокладки коммуникаций и т. д. В идеале после 2015 года такой проблемы быть не должно: именно тогда местный парламент принял закон о проектах планировки территорий (ППТ) – эта инициатива позволила строго обозначить, что, где и с какими параметрами будет располагаться.

Для КРТИ это означало, что теперь ничто не помешает уже разработанным планам ведомства; однако в последний раз разработку новой проектной документации для создания подземки Смольный заказывал еще до принятия спасительной инициативы.

Причастные к строительству метро в кулуарах пророчат кризис, связанный с нехваткой проектов. Застой должен начаться в 2021 – 2022 годах, даже несмотря на то, что к этому времени уже должны быть готовы заказанные в 2018 – 2019 годах корректировки.

Как рассказывает замгенерального директора по проектированию метрополитенов Института «Ленметрогипротранс» Владимир Марков, вместе со всеми экспертизами, выделением территорий и прочим проектирование участка метро со станцией занимает минимум 3 года. Еще около 5 лет требуется непосредственно на строительство.

Получается, что в 2021 году можно будет приступить только к строительству вторых вестибюлей «Балтийской», «Василеостровской» и «Театральной». Соединять зеленую и фиолетовую линии, построив станции «Туристская» и пересадочный узел «Шуваловский проспект/Планерная», Смольный планирует начать уже в этом году, заказав www.fontanka.ru/2019/02/21/063 строительство первых 500 метров. Контракт на всю длину участка целиком в Смольном планируют заключить в начале 2020 года. Бьется с перспективной схемой развития метрополитена: указанные объекты должны открыться в 2023 – 2025 годах.

Кроме того, к 2021 году будет готова проектная документация для участка коричневой ветки от «Казаковской» до «Обводного канала-2». Строительство этого отрезка по существующему плану предполагается закончить к 2026 – 2027 годам. Это значит, что без учета тех станций, которые строятся сейчас, в голой теории за 8 лет в городе могут появиться 3 новых вестибюля и 7 новых станций.

Если верить схеме развития, то не позднее 2027 года также должны открыться 2 новые станции по красной линии и еще 4 – по коричневой. Однако, исходя из математики строительства метро (3 года на проектирование, 5 на строительство), заказывать проектную документацию для них нужно уже сейчас.

«Сегодня главная проблема даже не в разногласиях, которые возникли между городом и «Метростроем», а в отсутствии реальной перспективы развития подземной транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы планирование будущих линий и станций метрополитена велось с учетом потребностей города как минимум на ближайшие 20 лет. Ни «Ленметрогипротранс», ни другие петербургские организации проектированием метро в Санкт-Петербурге сейчас не занимаются – заказов нет. Есть минимальные объемы у московских компаний. Насколько я знаю, никакого запаса проектной документации у нас сегодня нет», – утверждает генеральный директор ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» («Подземдорстрой») Сергей Алпатов.

В КРТИ прямо не говорят об отсутствии проектов, утверждая: на регулярной основе проводится работа по формированию проектного задела. В ведомстве расписали то, что у них есть сейчас: предпроектная документация по четырем объектам метро, еще для пяти уже подготовлены ППТ. Кроме того, КРТИ собирается заказать еще 7 проектов планировки территории.

«Если мы сегодня срочно не возьмемся за перспективное планирование из расчета хотя бы по 2 – 3 станции в год, то на дальнейшем развитии системы метрополитена в Петербурге можно ставиь крест. Уже сегодня по объемам подземного строительства мы отстали от крупных городов мира на многие десятилетия – фактически навсегда, – считает Алпатов. – На сегодняшний день в сравнении с европейскими столицами Санкт-Петербург имеет худшие показатели по наличию станций метрополитена в шаговой доступности, а также по соотношению пассажиропотока и количества действующих станций».

В «Метрострое», несмотря на то, что еще, в принципе, непонятна дальнейшая судьба компании, присоединяются к коллегам по отрасли: если бы у них был план по развитию метрополитена, подкрепленный графиком проектирования, это дало бы возможность спланировать закупку техники, загрузку коллективов подрядных организаций, разработку и внедрение новых технологий.

«В свое время, зная, что на Фрунзенском радиусе проектом предусмотрено сооружение двухпутного туннеля, был разработан и заказан туннелепроходческий комплекс. Его покупка согласовывалась собранием акционеров заранее, так как стоимость данного оборудования достаточно высокая и решение об этих тратах принимается акционерами коллегиально. То есть проектный план становится основой перспективного развития материально-технической базы нашего предприятия. Соответственно, под него верстаются и годовые бюджеты компании», – рассказали в ОАО «Метрострой».

На последней публичной встрече КРТИ и «Метростроя» дискуссия о необходимости увеличения количества проектов косвенно также зашла. Бывший гендиректор компании Вадим Александров заявил, что если запустить производственный цикл (то есть наладить и проектную работу), то «Метрострой» может выполнять программу на 35 млрд рублей. Однако председатель КРТИ Сергей Харлашкин оценил возможности компании скромнее: 10 – 14 млрд рублей в год.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»