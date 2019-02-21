Из-за сообщения о минировании эвакуировали школу в Выборгском районе

Утро 21 февраля для школы Выборгского района Петербурга началось с эвакуации. О вышедших на улицу учениках рассказали очевидцы в социальных сетях.

Занятия прервали в 115-й школе на Поэтическом бульваре. В администрации Выборгского района «Фонтанке» подтвердили информацию об эвакуации и отметили, что в учреждение поступила анонимка о заминировании.

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