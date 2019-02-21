Метростроевцы снова пришли к Смольному. Рабочие не дождались обещанных денег
Около десяти человек одной из дочерних компаний «Метростроя» – «СМУ-15» – снова собрались у здания правительства Петербурга утром 21 февраля, требуя выплаты заработной платы за декабрь. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
Ранее рабочим говорили, что задолженность выплатят в среду, но денег они пока не дождались. Как рассказали участники собрания, прийти к Смольному собирались больше человек, но ненастная утренняя погода оставила за бортом многих. Люди снова стоят без плакатов и без лозунгов. Вопреки сложившейся традиции, сегодня к ним не вышел представитель вице-губернатора Эдуарда Батанова, который ранее выходил всегда.
В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов «Метростроя», после чего компания сможет вести плановую финансовую деятельность.
В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Пока между городскими властям и компанией «Метрострой» идут пререкания и бурная «бумажная» работа, миллиардные госконтракты расторгаются, чтобы спустя 10 дней снова стать действующими, 6 тысяч метростроителей не получают зарплату и не могут нормально работать.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.