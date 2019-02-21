Метростроевцы снова пришли к Смольному. Рабочие не дождались обещанных денег

Около десяти человек одной из дочерних компаний «Метростроя» – «СМУ-15» – снова собрались у здания правительства Петербурга утром 21 февраля, требуя выплаты заработной платы за декабрь. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Ранее рабочим говорили, что задолженность выплатят в среду, но денег они пока не дождались. Как рассказали участники собрания, прийти к Смольному собирались больше человек, но ненастная утренняя погода оставила за бортом многих. Люди снова стоят без плакатов и без лозунгов. Вопреки сложившейся традиции, сегодня к ним не вышел представитель вице-губернатора Эдуарда Батанова, который ранее выходил всегда.

В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой. В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов «Метростроя», после чего компания сможет вести плановую финансовую деятельность.

В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Пока между городскими властям и компанией «Метрострой» идут пререкания и бурная «бумажная» работа, миллиардные госконтракты расторгаются, чтобы спустя 10 дней снова стать действующими, 6 тысяч метростроителей не получают зарплату и не могут нормально работать.