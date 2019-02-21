Компании British Petroleum предложили инвестировать в месторождения на Таймыре

Нефтяной компании British Petroleum предложили вложить средства в месторождения на Таймыре — в Пайяхский проект. Инициатива исходила от владельца «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

Как сообщает 21 февраля РБК, инвестировать в месторождения с общими запасами 163 млн т нефти зарубежному бизнесу предложили в конце 2018 года. Обсуждение длится до сих пор. Доля и условия возможного вхождения BP в проект неизвестны: ни в BP, ни в «Нефтегазхолдинге» возможную сделку комментировать не хотят.

На Петербургском экономическом форуме в прошлом году Эдуард Худайнатов заявлял о желании продать в Пайяхе миноритарную долю, но, по его словам, «контрольный пакет не может быть продан никогда». Эксперты оценивают проект в $1,2 млрд. Чтобы начать добычу нефти, инвесторам потребуется $3,5 млрд. Общие инвестиции Худайнатов оценивал в $5 млрд.

В начале февраля президент Владимир Путин принимал в Кремле главу BP Роберта Дадли. Еще одним участником встречи был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Путин назвал BP «надежным стратегическим партнером», который уже вложил в Россию $17 млрд. Российский президент пообещал Дадли, что компания всегда будет пользоваться поддержкой властей. Возможно, обсуждали и Пайяхский проект, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал конкретизировать.