Замена эскалатора ограничит вход на «Кировский завод» в вечерний час пик

Модернизация эскалатора внесёт коррективы в привычный режим работы станции на красной ветке метрополитена в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе подземки, с 25 февраля по 8 апреля вход на «Кировский завод» ограничат по будням с 17:00 до 18:00. На станции будут ремонтные работы на экскалаторах.

Из-за ремонтов подъёмников до 29 марта по вечерам ограничивают вход на станцию «Невский проспект» (выход на Михайловскую улицу) и до 15 марта на станцию «Чкаловская».