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Происшествия
21.02.2019 09:07
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Жителя Флориды с редкой для США фамилией задержали по подозрению в отмывании денег. В Россию и на Украину ушли 8 млн долларов

Правоохранительные органы США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных 8,5 млн долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину.

По данным прокуратуры Нью-Джерси, с которыми 21 февраля ознакомился РБК, подозреваемому 51 год. Не уточняется, выходцем из какой именно страны он является.

Предварительно известно, что в период с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой людей использовал мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями и расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). В результате деятельности группы общие потери превысили $8,5 млн.

Как правило, в схеме участвовали несколько человек. От лица клиентов компании они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли».

Как пояснили в прокуратуре, несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам пострадавших клиентов, контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова.

По данным ведомства, подозреваемый перевел большую часть полученных средств на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.

В четверг, 21 февраля, Бузюков предстанет перед федеральным судом Майами. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере 500 тыс. долларов.

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