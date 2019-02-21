Володя «заминировал» 58 объектов в Петербурге. «Мегу» в Ленобласти на эвакуацию отправил женский голос

Массовая волна ложных минирований продолжается в Петербурге пятый день. К тревожным «президентским» посланиям добавился телефонный звонок. На связь вышла бомбистка.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, накануне ложное сообщение о минировании приостановило работу 58 объектов. Проверки проводились в 12 торговых центрах, 22 образовательных учреждениях, 12 медицинских. Также осмотр провели в трёх зданиях, где располагаются органы власти, и на территориях Водоканала. Взрывчатых веществ нигде не нашли.

Послания о бомбах повторяли аналогичные письма за предыдущие дни. Они также содержали пожелание попасть в рай и были подписаны именем Владимира Путина. Требований денег не содержали. Приходили угрозы с электронных ящиков PUTIN.VOLODYA, PUTIN.CREMLIN, VOVAN.PUTIN.

В Ленобласти шопинг приостановили в торговых центрах «Мега» на Парнасе и в Кудрово. В ТРК поступил звонок, женский голос сообщил о заминировании. Службы эвакуировали 3500 человек. Опасности не нашли.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что делать, если вам прислали сообщение о минировании, а эвакуироваться не хочется.