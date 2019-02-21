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Общество
21.02.2019 08:28
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МВД и Минздраву разрешат обмениваться данными о россиянах с алкоголизмом и наркоманией, чтобы не пускать их за руль

Министерство внутренних дел сможет получить доступ к данным Минздрава о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, в частности страдают алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был опубликован на сайте правительства 21 февраля.

Как следует из документа, правоохранительные органы будут располагать и иными медицинскими заключениями, необходимыми для выдачи водительского удостверения.

Проект разработал Минтранс. Он должен быть реализован до конца 2024 года.

О законопроекте, который позволит Минздраву и МВД обмениваться данными в ноябре прошлого года со ссылкой на источники сообщало РИА Новости. Тогда, по данным агентства, ведомства не могли договориться. Минздрав указывал на врачебную тайну, а МВД возражал, что эти сведения не имеют прямого отношения к здоровью человека.

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