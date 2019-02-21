Bloomberg: Действующий президент Венесуэлы поручил бизнесу открыть счета в России и Китае

Правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило топ-менеджерам около пятидесяти компаний, торгующих товарами народного потребления, открыть банковские счета в России, Китае, Турции и Индии. Об этом 21 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, также компаниям указали на необходимость наладить сотрудничество с поставщиками из этих четырех стран. Bloomberg добавляет, что бизнесу объяснят правила открытия иностранных счетов на рабочих встречах с министерством финансов. Также, топ-менеджеры получили указание не повышать цены на продукцию.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что российский Газпромбанк якобы принял решение заморозить счета государственной нефтяной компании PDVSA. Компания позже заявила, что информация не соответствует действительности. По данным Reuters, PDVSA направляла выручку от продажи нефти на свои счета в Газпромбанке, пытаясь обойти новые санкции США в отношении PDVSA. Как заявили в Вашингтоне, санкции от 28 января, которые позволили заморозить 7 млрд активов компании, направлены на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Политический кризис в стране до сих пор не разрешен.