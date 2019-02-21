Канцлер Австрии поговорил с президентом США и обещал поддержать «Северный поток – 2». Российский газ выходит дешевле

Австрия продолжит развивать газопровод «Северный поток – 2» и будет покупать газ из России, потому что он дешевле американского. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц после беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что во время встречи в Вашингтоне Трамп высказался против строительства газопровода.

«Мы — за этот проект, мы заинтересованы в безопасности снабжения Австрии и хотим, чтобы в Австрии был газ для отопления, чтобы газ был для наших предприятий, который необходим для производства», — цитирует 21 февраля Курца РБК со ссылкой на телеканал ORF-2 .

Он подтвердил, что Австрия продолжит развивать этот проект. «Пока цена будет в России лучше, чем в США, Россия продолжит для нас быть более привлекательным партнером», — пояснил канцлер, добавив, что Вена заинтересована в расширении возможностей транспортировки газа в Европу.

В июле прошлого года Дональд Трамп во время визита в Брюссель раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока – 2», назвав ее «заложницей» России. Американский лидер призывал НАТО обратить пристальное внимание на строительство газопровода.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии через территориальные воды России и Германии, а также через исключительную экономическую зону Финляндии, Швеции, Дании. Общая мощность проекта составит 55 млрд куб. м.