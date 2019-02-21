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Общество
21.02.2019 00:53
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Захарова: В НАТО занервничали

Североатлантический альянс, год назад иронизировавший над новыми видами российских вооружений, теперь нервно реагирует на слова президента РФ Владимира Путина, что их могут использовать против мест размещения центров принятия решений о применении угрожающих России ракет. Об этом в среду в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов.

Захарова отметила, что ранее в НАТО иронизировали над новыми видами вооружений России. "Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен?", – написала она.

"Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из [Договора по] ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств", – добавила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что меры российской стороны следует воспринимать исключительно как ответную реакцию на случай агрессивных действий партнеров.

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