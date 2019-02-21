Трамп требует у Калифорнии возврата денег на скоростную железную дорогу

Дональд Трамп заявил, что хочет забрать у штата Калифорния средства на запуск «поезда-пули» и добиться возврата уже выделенных средств, сообщает CNBC.

Президент США хочет отозвать у Калифорнии $929 млрд на запуск скоростного поезда. Трамп также хочет добиться возврата уже потраченных $2,5 млрд.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом настаивает, что позиция Трампа является результатом несогласия Калифорнии с планами по строительству мексиканской стены.

По заявлению Министерства транспорта США, Трамп намерен вернуть в федеральный бюджет $3,5 млрд. Эта сумма была выделена Калифорнии на запуск скоростного поезда. «Поезд-пуля» должен был соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Решение построить скоростную железную дорогу было принято в 2008 году.

Проект несколько раз не укладывался в выделенное финансирование. Администрация Трампа заявила, что штат не в состоянии завершить строительство до 2022 года.