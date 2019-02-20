Samsung представил новые беспроводные наушники и "умные" часы

Южнокорейская корпорация Samsung представила в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) беспроводные наушники Galaxy Buds, новые "умные" часы Galaxy Watch Active и браслет Galaxy Fit. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Представители Samsung заострили внимание на наличии функции, позволяющей осуществлять беспроводную зарядку наушников от нового смартфона компании – Galaxy S10. Он был представлен на пресс-конференции в четырех разновидностях.

Часы Galaxy Watch Active получили 1,1-дюймовый дисплей, а Galaxy Fit – 0,95-дюймовый. Оба устройства поддерживают различные функции, позволяющие отслеживать информацию о состоянии тела при выполнении спортивных упражнений.