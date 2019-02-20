В Минобороны Эстонии заявили о "фактической подготовке к войне"

Характер оборонных инвестиций Эстонии демонстрирует подготовку страны к войне, сказал сегодня высокопоставленный чиновник Министерства обороны, передает Postimees.

«Самое важное, что я сейчас скажу, – это с политической точки зрения немного некорректно – но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне. Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны», – сказал руководитель отдела по оборонным инвестициям Министерства обороны Кусти Сальм на конференции «Eesti 100Pluss Visioon».

«Действительно, то, что мы сегодня закупаем, то, что мы делает в обучении, является связанной с безопасностью подготовкой к войне», – продолжил Сальм.

По его оценке, в этом самый главный вопрос, как в Эстонии из каждого инвестированного в оборону цента выжать как можно больше для защиты: так мы получим как можно больше припасов для обороны, оружия и средств связи.

С кем собирается воевать Эстония, чиновник не сказал.