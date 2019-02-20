Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания

Президент России Владимир Путин объяснил демонстрацию российского вооружения во время прошлогоднего послания послания Федеральному собранию. Об этом он рассказал в ходе беседы с представителями российских информагентств и печатных СМИ, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, после объявления о снижении расходов на оборону «многие забеспокоились» о снижении обороноспособности страны. Показ вооружения нужен был для того, чтобы «успокоить людей» и «объяснить стране» трату «немалых ресурсов», а также рассказать о результатах реализации ряда проектов, пояснил он.

Помимо этого, демонстрация оружия также была ответом на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, реагируем вот таким образом, как это было сказано», — заключил Путин.

В 2018 году во время послания Федеральному собранию Путин представил новые образцы отечественного оружия, в том числе межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

Через год, в ходе послания 20 февраля, президент заявил, что Россия будет вынуждена создавать новые виды вооружений и развертывать их в отношении тех государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности страны.