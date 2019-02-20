Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки был зафиксированы в районе 18.23 по местному времени (21.23 мск).
По данным центра, эпицентр землетрясения располагался в 148 км к северо-западу от города Измир, а очаг залегал на глубине около 8 км.
Сведения о пострадавших в результате колебания земной поверхности пока не поступали.