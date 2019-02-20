Вечером в среду Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями российских СМИ

Разговор в Кремле стал фактически продолжением послания президента федеральному собранию, – сообщил «Фонтанке» руководитель АО «АЖУР-МЕДИА» Виктор Шкулев.

Медиаменеджеры спрашивали Владимира Путина о средствах на реализацию национальных проектов и задач, озвученных в послании – на эти цели помимо 25 потребуется еще 6 триллионов рублей.

Президент подчеркивал важность программ цифровизации, развития искусственного интелекта, изучения программирования в школах, рассказывал о российско-американских отношениях и разъяснил свою позицию в российско-японской дискуссии по островам : Япония поддержала антироссийские санкции и в нынешних условиях Россия ничего не теряет и не приобретает, в случае неподписания или, напротив, подписи под договором с Японией.

В ходе встречи был задан вопрос о предстоящих выборах губернатора Петербурга. По словам Путина, он возлагает надежды на Александра Беглова, считает, что у него мощный потенциал и врио губернатора удастся показать результат.