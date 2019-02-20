Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии 20 февраля.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хамдания, Махарда, Кибрия и Шаджар провинции Хама, Кинсиба, Айн-Эль-Кантара, Бут-Телль-Метвази и Руасет провинции Латакия, Суккория провинции Алеппо, а также западной и северо-восточной окраин города Алеппо", – говорится в сообщении.

Там же добавлено, что по состоянию на 19 февраля, амнистированы 54 тысячи 683 сирийца. Кроме того, продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. "По состоянию на 19 февраля восстановлено 31 254 жилых дома, 816 образовательных и 138 медицинских учреждений, а также отремонтировано 1007,1 километра автомобильных дорог", – сообщает Центр.