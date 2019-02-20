Янукович написал украинцам и пригрозил Порошенко трибуналом

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился 20 февраля с открытым письмом к украинцам, в котором раскритиковал действующие власти страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге.

Текст письма опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.

Экс-президент считает, что Порошенко за пять лет президентства поддерживал разжигание ненависти между украинцами, а также посягнул на свободу вероисповедания. "Власть пойдет на все ради сохранения власти – на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен – народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами", – написал экс-президент Украины.

По словам Януковича, действующий глава государства обманывал украинцев, а также иностранных партнеров. "Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря – суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности", – считает он. При этом Янукович не снял с себя ответственность за события в 2014 году, а также заявил, что пытался найти мирное решение. "К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы", – заявил экс-президент.