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Общество
20.02.2019 21:50
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Янукович написал украинцам и пригрозил Порошенко трибуналом

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился 20 февраля с открытым письмом к украинцам, в котором раскритиковал действующие власти страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге.

Текст письма опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.

Экс-президент считает, что Порошенко за пять лет президентства поддерживал разжигание ненависти между украинцами, а также посягнул на свободу вероисповедания. "Власть пойдет на все ради сохранения власти – на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен – народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами", – написал экс-президент Украины.

По словам Януковича, действующий глава государства обманывал украинцев, а также иностранных партнеров. "Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря – суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности", – считает он. При этом Янукович не снял с себя ответственность за события в 2014 году, а также заявил, что пытался найти мирное решение. "К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы", – заявил экс-президент.

Справка:

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Экс-президент и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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