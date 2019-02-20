Путин: Россия должна быть готова к теоретической угрозе отключения от Интернета

Россия должна создать независимый от иностранных партнеров интернет, так как есть теоретическая угроза отключения страны от глобальной паутины.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями СМИ 20 февраля. Он отметил, что не может знать, что «на уме» у партнеров России, но выразил уверенность, что отключение «им самим нанесет колоссальный ущерб», в том числе пострадают интересы спецслужб. «Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», – цитирует Путина РИА «Новости». Тем не менее, даже теоретическая вероятность отключения, по его словам, обязывает Россию создавать ни от кого независимые сегменты Интернета.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о «суверенном Интернете». По мнению его автора, сенатора Андрея Клишаса, закон позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.