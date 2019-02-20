Путин в отношениях с США не видит оснований для нового Карибского кризиса

У России и США есть инструменты для совместной работы, а нынешние отношения далеки от времен «холодной войны». Предпосылок для ситуации, подобной Карибскому кризису 60-х годов, президент Владимир Путин не видит.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами 20 февраля. Он отметил, что у России и США «по военной линии неплохие контакты» и странам есть над чем совместно работать. Имеющиеся инструменты, по его мнению, могут быть использованы для того, чтобы в мире не создавались ситуации, подобные Карибскому кризису.

«Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период «холодной войны»? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса», – цитирует президента РБК со ссылкой на РИА «Новости». Он также отметил, что, по крайней мере, у России такого желания нет.

Несколькими часами ранее во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что ВС РФ готовы нанести удары по территориям базирования «вражеских» ракет и по «центрам принятия решений». Слова президента для «Фонтанки» «расшифровал» член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Также во время обращения к парламенту глава государства представил сверхзвуковую ракету «Циркон» морского базирования и рассказал о старте серийного производства ракетных комплексов «Авангард» и «Сармат». Несколько раз он упомянул, что Россия может быть только суверенным государством и ей «нужен мир».