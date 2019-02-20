Свалка под окнами. В Московском районе жильцы многоэтажек не рады соседству с сортировкой отходов

«Крысы, вороны и запах...» Жильцы многоэтажек не рады сортировке отходов в соседнем памятнике архитектуры.

Жильцы многоэтажек комплекса «Московские ворота» забили тревогу: прямо под окнами, на территории дореволюционных складов Красного Креста, временное хранение стройматериалов превращается в свалку строительных отходов. Природоохранный комитет обещает организаторам незаконной мусорки административный штраф. Участники рынка и экологи говорят, что подобные свалки – сверхприбыльный бизнес.

Люди стали сильно возмущаться в начале февраля. Из окон многоэтажек видно, как возле ангаров на территории возле построенных сто лет назад складов выгружаются небольшие грузовики и фургоны. Рабочие каждый день складируют на закрытой воротами территории доски, мешки из-под стройматериалов. Там есть и бытовой мусор, – уверены хозяева новостроек.

Жильцы корпусов 1, 2 и 3 дома 46 по Рощинской улице рассказывают, что оживление на складах началось осенью — возили строительный щебень, грунт, куски бордюрного камня. «В январе добавился разнородный мусор, и на него стали слетаться вороны, – рассказывает обладатель квартиры с видом на склады по имени Дмитрий. – С тех пор объемы отходов выросли раз в пять».

Люди опасаются, что склады превратятся в свалку коммунального мусора, что весной все это начнет гнить и пахнуть, а вслед за воронами подтянутся крысы.

Строения бывшего Главного склада российского общества Красного Креста по адресу: Рощинская, 2, были возведены в 1911 году. В советское время там расположился комбинат по ремонту вещевого имущества Ленинградского военного округа. И до сих пор комплекс зданий принадлежит Минобороны. В сентябре прошлого года право аренды было выставлено на торги и досталось единственному участнику, ООО «Антарес-инвест», с условием соблюдать законодательство в области охраны объектов культурного наследия. Аренда сроком в 11 месяцев, согласно условиям конкурса, обойдется в 5,8 млн рублей.

Активные жильцы «Московских ворот» стали стучаться во все инстанции: написали жалобы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, местную администрацию, городской комитет по природопользованию, комитет по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«В комитете сказали, что, хотя склады в аренде, земля городская, а свалка – незаконная», – говорит автор одной из жалоб Татьяна.

«Вываливают прямо от подъездов»

Корреспондент «Фонтанки» 20 февраля добрался до бывших складов Красного Креста и убедился: там действительно сваливают отходы.

Проезд по территории огорожен свежим металлическим забором, ворота наглухо закрыты. Но охранник соглашается пустить внутрь в ответ на просьбу поговорить с главным, кто принимает мусор. За воротами — обширное пространство и три с половиной кучи разнообразного барахла. В глаза бросается огромное количество досок и бумажных мешков из-под цемента, шпаклевки. Однако среди всего этого добра виднеются обычные полиэтиленовые пакеты с непонятным содержимым. Пара рабочих сгребают раскиданный мусор поближе к одной из куч.

Быстро подходит мужчина, которого охранник называет бригадиром Володей, и пресекает попытки фотографировать.

«Здесь у нас все по закону, – уверяет Владимир. – Уже были проверки, ничего не нашли».

«Вы принимаете бытовые отходы, говорят жильцы вот этих домов, – корреспондент показывает на окна «Московских ворот». – Говорят, сюда привозят и вываливают контейнеры прямо от их подъездов».

Владимир все отрицает: «Какие бытовые отходы! Я даже своим рабочим запрещаю бросать остатки обеда в общую кучу!» Назвать компанию, на которую он работает, отказывается. Добавляет, что сам приезжий, из Москвы.

На вверенном ему объекте, уверяет, принимают только строительный мусор. Его свозят с разных объектов и складывают вот в этот высящийся по центру площадки большой переполненный синий короб. Потом короб, говорит бригадир, вывозят на полигон под Гатчину.

«Да, сейчас накопилось много, но мы точно за сегодня-завтра все уберем», – обещает Владимир.

Ожидание за воротами в течение минут пятнадцати дает результат: на территорию запускают большой оранжевый КамАЗ без логотипа какой-либо компании, который увозит короб прочь.

Кто виноват и что с ним делать

Сегодня, 21 февраля, на склады нагрянула проверка городского комитета по природопользованию – с сопровождающими из полиции и администрации Московского района. Проверяющие увидели, что среди прочего в кучах мусора лежат отходы четвертого класса опасности, на которые требуется специальная лицензия, например строительная минеральная вата.

«Есть включения твердых коммунальных отходов», – рассказывает зампредседателя комитета Александр Кучаев. Об итогах проверки говорить рано, пока возбуждено административное дело по факту незаконной свалки. Кто же ведет здесь эту деятельность – неизвестно.

Номера автомобилей, замеченных выезжающими или въезжающими на склады, по данным «Фонтанки», принадлежат сразу нескольким физическим и юридическим лицам.

Удалось дозвониться до двух из них. Это бизнесмены-партнеры Владислав Бугаев и Илья Дрешер, совладельцы ООО «Транс-Лайф» и ООО «Транс Эколоджи Северо-Запад».

«Возможно, там на складах наши автомобили бывают, – заявил Владислав Бугаев. – Но у нас большая компания с лицензией, и мы работаем исключительно с официальными полигонами».

Однако буквально через несколько минут после разговора с бизнесменами стало известно, что инспекторы природоохранного комитета и полицейские задержали въехавший на склады автомобиль с мусором. И, как оказалось, «Фонтанка» благодаря известным редакции номерам автомобилей дозвонилась до правильных людей.

«Наш водитель просто проезжал мимо, завернул солярку купить, – попытались потом объяснить нашему корреспонденту по конференц-связи представители «Транс-Лайф» и «Транс Эколоджи Северо-Запад». – Он сам виноват, ступил, неправильно оформил документы на груз».

Также «Фонтанке» удалось выяснить, что арендующее склады ООО «Антарес-Инвест» отсутствует в реестре компаний, имеющих лицензию Росприроднадзора на работу с отходами I – IV классов опасности. Это следует из последней версии реестра, опубликованной на сайте ведомства.

Кто сейчас хозяйничает на этой территории — сам арендатор или кто-то из его контрагентов, – неизвестно. Не смогли это с ходу выяснить и проверяющие, рассказал Александр Кучаев. Дозвониться до владельца «Антарес-Инвеста» Сергея Самоделова «Фонтанке» пока не удалось, сотовый не отвечает. Нам не смогли помочь и в кинотеатре «Пик» на Сенной площади — Сергей Самоделов является гендиректором управляющей кинозалами компании «Айви Синема».

«Штраф в 20 тысяч, ерунда»

Выгодополучателями от устройства свалки на складах являются сразу и арендаторы, и пользующиеся ею перевозчики, считают участники рынка обработки отходов. На бывших складах Красного Креста, по мнению собеседников «Фонтанки», может работать типичная перевалочная станция.

Всего в границах Петербурга насчитывают около 30 подобных станций мусорного перегруза, большая часть функционируют легально. Две самые крупные — в Морском порту и на углу улицы Зольной и Дальневосточного проспекта.

«Если удастся договориться с органами, это очень выгодный бизнес, – рассказывает владелец одной из крупных компаний, владеющих легальными полигонами. – Аренда, плюс 300 тысяч на зарплату мигрантам: месячные расходы окупаются за пару дней одной экономией на бензине».

Речь идет о том, что перевозчикам мусора выгоднее добираться небольшими грузовиками до перевалочной станции в черте города и сваливать отходы прямо там. А затем скидываться на один большой мусоровоз, который доставит утрамбованный в один короб груз на полигон в Ленобласть. Дополнительную добавочную стоимость, говорит бизнесмен, формируют извлекаемые работниками станции полезные ингредиенты: пластик, бумага, пищевой алюминий, бутылки на бой.

Экологи, в поле зрения которых склады попали еще месяц назад, отследили путь одного из выезжающих мусоровозов. Машина добралась до промзоны в поселке Федоровское Тосненского района, рассказывает владелец независимой экологической лаборатории, бывший руководитель департамента государственного экологического контроля Ленобласти Сергей Грибалев. Промзона запомнилась скандалом 2017 года — на участке ООО «Белый трест» сжигали медицинские отходы и трупы животных. Тогда гендиректор компании отделался административным штрафом, а позже Роспотребнадзор сообщил, что содержание вредных веществ в выбросах дыма не зафиксировано.

В компании «Белый трест» «Фонтанку» заверили, что не имеют отношения к свалке на складах в Московском районе Петербурга.

«Как правило истории, подобные «Московским воротам», заканчиваются тем, что проверяющие приходят, находят батарейку, выписывают на должностное лицо штраф за работу с опасными отходами, и все довольны, – говорит Сергей Грибалев. – Штраф на гендиректора – это 20 тысяч, ерунда. Штраф на компанию мог бы потянуть на 300 тысяч рублей, что при миллионных оборотах тоже терпимо. Лучшее в данном случае — зачистить свалку и не допускать подобного впредь».

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанка.ру»