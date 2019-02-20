В Петербурге суд разрешил негативно рассуждать о полиции гражданам, которые вместо нее раскрывают преступления

Василеостровский суд отказался морально удовлетворить полицейских, обидевшихся на пост главы «Открытой России» Андрея Пивоварова. Свое мнение он выразил после проволочек с поиском преступника.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, суд отказал в исковых требованиях УМВД Центрального района к Пивоварову и изданию, перепечатавшему пост оппозиционера из Facebook.

Из машины Пивоварова в ноябре 2017 года украли ноутбук и рюкзак. Воровство попало в камеру видеонаблюдения, преступник уехал на автомобиле с читаемым госномером. Оппозиционер обратился в 28-й отдел Центрального УМВД, но уголовное дело возбудили через пять дней, а улики против вора Пивоваров собирал самостоятельно. Сотрудники якобы сослались на подготовку к массовым протестам 5 ноября, которые анонсировала запрещенная и признанная экстремистской в России организация Вячеслава Мальцева «Артподготовка».

Спорный пост в Facebook на наличие сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство, проверяли эксперты Института лингвистических исследований РАН. Они пришли к выводу, что рассуждения Пивоварова о полиции, которая отказывается расследовать преступление, даже если потерпевший сам находит и приносит доказательства, носят негативный характер, но выражены в форме мнения.

Суд, опираясь на выводы экспертов, отказал Центральному УМВД в удовлетворении исковых требований. Пост из соцсети удалять не нужно.

Как уточнил «Фонтанке» Пивоваров, ему ничего не известно о поимке вора, и с ноября 2017-го его так ни разу не вызвали и не опросили.