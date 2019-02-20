450 тысяч на погашение ипотеки? Алло, жена, пора! Личный опыт

Нет, мы, конечно, рожаем детей совсем не для Путина и, тем более, не из-за денег. Но если президент в послании говорит: "Надо!" и федеральное финансирование продумал, то - куда деваться?

Игорь Акимов/Интерпресс

Для улучшения демографической ситуации президент в послании предложил принять революционные меры. Например, освободить многодетные семьи от налогов на земельные участки и недвижимое имущество, оплатить им часть ипотеки из федерального бюджета. И, знаете, это наверняка многих заинтересует. Очень.

Дети – они ведь цветы, наше отражение, стакан воды у кровати и вот это все. Каждый должен уметь считать деньги, – хотя, ведь это такая пошлость, если вдуматься! Пока это не касается детей.

Когда после рождения второго ребенка мы принесли в банк сертификат на материнский капитал, выяснилось, что Федор сэкономил нам без малого 800 тысяч рублей. Именно на столько за счет сокращения тела кредита и процентов по нему, сократился долг за квартиру. Которую мы – да – купили в расчете на расширение семьи. Ежемесячный платеж сократился тогда за 6 тысяч рублей.

А Гриша – младший – вообще молодец. За него нам дали уже свидетельство о многодетности, и рог изобилия буквально завалил нас несметными благами.

Мы привыкли на все зарабатывать сами. Ну, по крайней мере, нам так нравится говорить. И моя право-либеральная сущность отчаянно противится идее социализма. Но вот они такие: «Платить за школьные обеды и завтраки не надо. Напишите заявление, что вы многодетные». А мы что, должны спорить и настаивать на оплате? Или вот, к примеру, билеты в Эрмитаж. Они вообще-то 400 рублей стоят. Приводишь ребенка туда на кружок, а сам два часа либо в кафе чаи гонять, либо приобщаться к прекрасному. И бесплатный вход, знаете, заметно сказывается на тяге к искусству.

Теперь у нас нет проблем с детскими садами. Многодетным – первоочередное поступление. Знаю, есть районы, где с этим вообще беда. На Петроградке попроще, но возможность выбрать вообще любой садик опьяняет. Скидка по квитанции на этот сад – 70%. Там, конечно, копейки, но если на эти деньги можно мандаринов детям купить – это прекрасно. Еще в общественном транспорте все наши дети теперь бесплатно ездят. Ну, так-то они им не пользовались. Но старшая недавно начала сама с тренировок возвращаться, так что это тоже пригодилось.

Еще из бесплатного – парковка в центре. Там какая-то ерунда с этой оплатой творится. Но как только начнут брать деньги, тут же оформим бумаги. Ну и Елагин остров, конечно. По выходным он за деньги, а нас за так пускают. Еще куда-то, вроде, тоже пускают, но мы люди скучные, особо никуда и не ходим.

Это что касается экономии. А дальше идут чистые деньги. Началось все с регионального маткапитала – больше 100 тысяч нам за Гришу дали или вроде того. Сейчас вообще 150 тысяч. После федерального материнского капитала за второго – это самая крупная выплата. Причем сразу деньги, без всяких обязательств. Плюс компенсация части квартплаты. Каждый месяц на карточку около 1000 рублей возвращается. Надо только платить вовремя. Если накапливается долг, денег на дают.

Больше всего нас удивили деньги на покупку школьной формы. Школьников в семье уже два. Кого-то это возмутит, но вообще-то их реально хватает на комплект одежды – около 4200 рублей на каждого. Без шика если, костюм на мальчика, рубашка и простецкие ботинки – самое то. Юбка-блузка-колготки-туфли-джемпер – примерно столько же. Да, я знаю магазины, где за 4200 семилетнему мальчику только шнурки и носки примерить дадут, да и то по скидке. Но мы в других местах детей одеваем. Например, галстуки на АлиЭкспресс по сто рублей на каждого заказывали. Им же сносу нет!

Кроме того из почти "чистых" денег – единовременное пособие на детскую карту (в наши времена 45 тысяч было, сейчас уже 52 тысячи). Тратить эту детскую карту – все родители Петербурга знают – можно не во всех магазинах и только конкретно на детские товары. У нас все уходило на детскую коляску, а потом на памперсы. Ну и плюс с нее же мы частенько закупались подарками на всякие детские дни рождения. Ежемесячное пособие для всех детей до 7 лет тоже на детскую карту падает, а потом (заметно меньше, в пределах 1000 рублей) на Сбербанк приходит.

Отдельной строкой – земля, которая, вроде как, полагается за третьего ребенка. Документы мы оформили и в какой-то очереди стоим, что там с ней, честно говоря, не в курсе. Есть опция не ждать, а купить самим землю и погасить по сертификату 300 тысяч рублей. Говорят, существуют схемы, по которым можно сертификат обналичить. Но мы не узнавали. Так-то, если дадут кусок земли, может, и неплохо будет.

Вроде, есть какие-то льготы для тех, кто стоит в очереди на жилье. Но мы не стоим, так что нас это не касается.

Это перечисление радостей многодетного родительства – не реклама политического режима и не призыв, мол, плодитесь и размножайтесь. Мы люди сентиментальные и к словам о преодолении демографических проблем страны относимся с прохладцей. Но вот они есть, и отказываться от них нелепо. К тому же, если сравнить объем получаемых за детей денег с количеством налогов, которые платит моя семья, мы все же в глубоком минусе окажемся. Но приятно что иногда они возвращаются.

А вот 450 тысяч на ипотеку, которые нам Путин сегодня пообещал, если еще одного родим... Ну, мы и так-то собирались, чего уж там. Правда, квартирка у нас маленькая – для двоих детей покупали ее. Куда упихать уже четвертого, пока не представляем. И 450 тысяч нас не спасут тут, конечно. Но то, что на ребенка – по крайней мере, в первые годы – денег тратится заметно меньше, чем дает государство – научный факт.

"И еще одно решение прямого действия. С учетом стабильности экономической ситуации и экономического развития предлагаю ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий или последующий ребенок: погасить за счёт государственных средств 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. Предлагаю запустить эту программу задним числом с 1 января 2019 года". В.В.Путин

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»