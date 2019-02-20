Кучи мусора оккупируют улицы Северной столицы

Февральская оттепель обнажила все ужасы «подсугробной» жизни в Петербурге. Оградительные ленты (свидетели неравной схватки со снегом), окурки, бутылки, бумажки — все это вместе теперь летает по тротуарам и дорогам Северной столицы, как моментальная карма для тех, кто не донес свои отходы до урны.

В почту «Фонтанки» второй день читатели присылают фотографии залежей мусора на городских улицах. Под невывезенными грудами снега оказалось огромное количество следов присутствия в городе вида "человека некультурного". То, что горы черного от грязи снега и сейчас не вывозят, оставляя таять, скоро аукнется Петербургу пылевыми бурями. Но если раньше мы жаловались на ветер с песком, то нынче на нас полетит вся подсохшая грязь, скопившаяся за зиму.

С первой подборкой можно ознакомиться здесь.

Вот так выглядит самый центр города — площадь Ломоносова. Дикий микс из картонок, льдин и лент.

На улице Ефимова припаркован немытый сугроб.

А на этих фото мусор просто разносит ветром. Среди отходов есть даже украшенная елка.

А это улица Марата — какие-то объедки, мусорные мешки, раздавленные колесами. Дворники досюда давно не добирались.

Коммунальщики нашли выход — на Бухарестской грязный снег разбрасывают во дворах по газонам, видимо чтобы подольше не видеть этого кошмара. Впрочем, не стоит забывать — чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Если вы увидели в Петербурге такой же мусорный ад, присылайте фото вместе с адресом нам на почту: mail@fontanka.ru через форму «Пришлите нам свою новость» в шапке сайта или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».