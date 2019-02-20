В разрушенном здании ИТМО на Ломоносова разобрали 100 кубометров мусора. Из корпуса вывезли все ценное

В здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Петербурге демонтировали остатки разрушенной крыши и приступили к вывозу строительного мусора. Тем временем из лабораторий эвакуировали дорогостоящее оборудование.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 20 февраля на территории корпуса по адресу: улица Ломоносова, дом 9, где четыре дня назад обрушились перекрытия, прошло заседание оперативного штаба. В нем приняли участие вице-губернаторы Владимир Кириллов и Николай Линченко, начальник регионального управления МЧС Алексей Аникин, проректор по научной работе НИУ ИТМО Владимир Никифоров.

На сегодняшний день разобрано и расчищено 100 кубометров строительных элементов и мусора, самые крупные части из полуразрушенного корпуса достают с помощью крана. Остатки стен и кровли, которым пока не грозит дальнейшее разрушение, а также несущие конструкции усилили специальными подпорками.

«Организована эвакуация материальных ценностей и дорогостоящего оборудования из лабораторий, служебных помещений и аудиторий», – добавили в Смольном.

По словам Аникина, на месте каждый день работают от 70 до 120 сотрудников МЧС и до 19 единиц техники.

Ранее ректор ИТМО Владимир Васильев заявил, что корпус может быть восстановлен. Уберечь памятник культурного наследия от сноса рассчитывают и в Смольном. Васильев также добавил, что целиком это здание вуз никогда не обследовал, а те помещения, которые были признаны аварийными, после обрушения перекрытий остались целыми. Стоимость утраченного имущества, по предварительным оценкам, составляет 70 млн рублей. В разрушенных помещениях располагались в том числе 12 лабораторий химико-биологического кластера.