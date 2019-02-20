«Минёры» пошли по магазинам. Торговые центры закрывают один за другим, у «ПИКа» мокнут изгнанные из кинозалов

После небольшого затишья лжеминёры возобновили рассылку спама. К вечеру среды удар на себя принимают торговые центры, без развлечений остались обитатели Красногвардейского района, Васильевского острова и центра Петербурга.

Как сообщают в социальных сетях, после шести вечера 20 февраля для покупателей закрылись «Макси Сопот» рядом со станцией метро «Приморская», второй день подряд приостановили работу «Шкиперский молл» и «Охта молл».

Снова остались без вечерних киносеансов посетители кинотеатра «ПИК». Он, как и весь комплекс, эвакуирован. «Ждём возврата денег за кино», – жалуются в группе «ДТП и ЧП». Подпортили вечер и «Владимирскому пассажу». Вместе с персоналом и покупателями на улицу отправили и отель «Достоевский», расположенный также на Владимирском проспекте, 19. Телефоны ТЦ и гостиницы молчат.

Повторную проверку безопасности переживает также «Планета Нептун», сообщают очевидцы. Накануне торгово-развлекательный комплекс на Марата эвакуировали едва ли не раньше открытия.

Отрезать торговые центры от посетителей авторы сообщений о бомбе в среду начали под конец рабочего дня. Первыми под проверку попали обе «Меги». Всех эвакуированных за пятый день массовой рассылки «Фонтанка» собрала в трансляцию.