«Операций по выводу активов не было». Владелец Международного банка Санкт-Петербурга отверг обвинения ЦБ

Председатель совета директоров и крупнейший акционер Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов 20 февраля передал «Фонтанке» развернутый комментарий по поводу обвинений ЦБ в выводе активов из кредитного учреждения.

«В связи с сообщениями пресс-службы ЦБ РФ о «признаках вывода активов» в МБСП, считаю необходимым заявить, что никаких операций по выводу активов в МБСП не было. Считаю отзыв лицензии огромной ошибкой, которая принесла только ущерб клиентам, государству и сотрудникам МБСП. Проводимые в банке операции были направлены только на сохранение устойчивости банка и благосостояния его клиентов. Если даже имели место ошибки, то они носили характер коммерческого риска. Так, в конце 2014 года при обвале рубля МБСП потерял на девальвации рубля порядка 12 млрд рублей и, несмотря на «плохую», по мнению ЦБ, «бизнес-модель», не остановил платежи, выжил и сохранил средства клиентов.



Банк МБСП работал прибыльно, проводил все операции по счетам до дня временной администрации. И сегодня денежные средства МБСП составляют 3 млрд рублей, в том числе за счет продолжения поступлений от до сих пор работающего кредитного портфеля, что говорит о его качестве.



Именно отзыв лицензии нанес ущерб государству в размере 16,2 млрд рублей (страховые выплаты АСВ), а также клиентам — юридическим лицам — в размере 3 млрд рублей и клиентам — физическим лицам — в размере 2 млрд рублей.



Практика работы АСВ показывает, что в связи с продажами активов банков за бесценок они возвращают порядка 1,5% от суммы всего ущерба. В случае банкротства МБСП я сам буду являться крупнейшим его кредитором, так как все сбережения моей семьи, за почти 20 лет работы в банке, остались на его счетах», – заявил Сергей Бажанов.

Как писала «Фонтанка», 20 февраля пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что временная администрация МБСП установила вывод активов из кредитного учреждения, который якобы происходил путем передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также путем приобретения неликвидных активов. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 23,9 млрд рублей.