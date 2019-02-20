Совет директоров «ИТМО Хайпарк» возглавил министр связи Носков
Министр цифрового развития России Константин Носков был избран председателем совета директоров АО «ИТМО Хайпарк». Решение было принято в ходе заседания совета 20 февраля, сообщил представитель компании.
Носков сменил на этой должности экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, который возглавлял совет с 2017 года.
В ходе заседания участники утвердили план работы и стратегию развития проекта. В частности, в течение 2019 года появится совет резидентов иннограда «ИТМО Хайпарк». Структура позволит будущим проектам, исследовательским центрам и бизнесу, который разместится на территории инновационного центра, принимать участие в определении приоритетов развития. Развивать будут в том числе Центр прогрессивных производств, бизнес-инкубатор и Национальный центр урбанистики, которые должны появиться в Хайпарке.
Справка:
«ИТМО Хайпарк» – совместный проект правительства России, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и Университета ИТМО. Инноцентр планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
На площади не менее 350 тыс. кв. м появятся новый кампус, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, размещены магистратура и аспирантура университета, ориентированные на прикладные исследования. Специализироваться «инкубатор мозгов» будет на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий и урбанистики.
К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей.