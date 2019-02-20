Совет директоров «ИТМО Хайпарк» возглавил министр связи Носков

Справка:

«ИТМО Хайпарк» – совместный проект правительства России, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и Университета ИТМО. Инноцентр планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

На площади не менее 350 тыс. кв. м появятся новый кампус, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, размещены магистратура и аспирантура университета, ориентированные на прикладные исследования. Специализироваться «инкубатор мозгов» будет на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий и урбанистики.

К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей.