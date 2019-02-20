«Мерседес» попал под «дизельную раздачу»

Прокуратура города Штутгарт в Германии возбудила уголовное дело в отношении компании Daimler по подозрению в манипуляциях с дизельными двигателями, известными как «дизельгейт».

На этот раз объектом внимания следователей стали руководители Daimler, сообщает Automotive News Europe. Правоохранители намерены выяснить степень их участия в манипуляциях с программным обеспечением дизельных автомобилей, позволявшем фальсифицировать экологические тесты.

В прошлом году Daimler уже попадал в поле зрения прокуратуры в связи с «дизельным скандалом». Тогда компания согласилась на отзыв 774 тысяч дизельных автомобилей в Европе с тем, чтобы заменить программное обеспечение, вызвавшее подозрение. Отзыв тогда затронул микроавтобусы Vito, кроссоверы Mercedes GLC и седаны С-класса.

Комментируя возбуждение нового дела прокуратурой, представитель концерна Daimler заверил, что компания «полностью сотрудничает с властями».