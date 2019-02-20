По голубому льду не ходить. Мойку освободили от настилов, взволновавших Росприроднадзор

Замёрзшей Мойке вернули природный цвет, очистив её от «дорожки» из деревянных щитов. По словам рабочих, демонтаж не связан с тревогами Росприроднадзора о нарушении правил охраны водных объектов.

На разбор конструкции из деревянного настила и цветных щитов 20 февраля обратил внимание фотограф «Фонтанки». Освобождающие лёд рабочие уточнили, что все нужные для «Серебряных коньков» эпизоды на льду сняли и реквизит для фильма не нужен. Так, уже полностью расчищена Зимняя канавка.

Фотографии гигантских настилов появились в Сети в конце января этого года. Вскоре стало известно, что яркости Мойке добавили для съёмок романтической комедии «Серебряные коньки». Креатив киношников оценили не все, и на прошлой неделе на жалобы горожан отреагировал Росприроднадзор. Результатом стало предупреждение о возможном нарушении правил охраны водных объектов. Кроме того, сейчас выясняют токсичность краски, которая растекается с понтонов и окрашивает лёд. При этом в районной администрации про «Серебряные коньки» сотрудникам Росприроднадзора не рассказали.

Напомним, с картиной в полнометражном кино дебютирует рекламный режиссер Михаил Локшин. Именно для его фильма укрепили больше 10 тысяч квадратных метров льда на реках и каналах и создали специальную цветную подложку сверху. Это совместный проект кинокомпании «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». В «Централ Партнершип» «Фонтанке» уточнили, что съёмки проходят без участия студии ТРИТЭ Никиты Михалкова.