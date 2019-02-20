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По голубому льду не ходить. Мойку освободили от настилов, взволновавших Росприроднадзор

По голубому льду не ходить. Мойку освободили от настилов, взволновавших Росприроднадзор

Замёрзшей Мойке вернули природный цвет, очистив её от «дорожки» из деревянных щитов. По словам рабочих, демонтаж не связан с тревогами Росприроднадзора о нарушении правил охраны водных объектов.

На разбор конструкции из деревянного настила и цветных щитов 20 февраля обратил внимание фотограф «Фонтанки». Освобождающие лёд рабочие уточнили, что все нужные для «Серебряных коньков» эпизоды на льду сняли и реквизит для фильма не нужен. Так, уже полностью расчищена Зимняя канавка. 

По голубому льду не ходить. Мойку освободили от настилов, взволновавших Росприроднадзор

Фотографии гигантских настилов появились в Сети в конце января этого года. Вскоре стало известно, что яркости Мойке добавили для съёмок романтической комедии «Серебряные коньки». Креатив киношников оценили не все, и на прошлой неделе на жалобы горожан отреагировал Росприроднадзор. Результатом стало предупреждение о возможном нарушении правил охраны водных объектов. Кроме того, сейчас выясняют токсичность краски, которая растекается с понтонов и окрашивает лёд. При этом в районной администрации про «Серебряные коньки» сотрудникам Росприроднадзора не рассказали. 

Напомним, с картиной в полнометражном кино дебютирует рекламный режиссер Михаил Локшин. Именно для его фильма укрепили больше 10 тысяч квадратных метров льда на реках и каналах и создали специальную цветную подложку сверху. Это совместный проект кинокомпании «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». В «Централ Партнершип» «Фонтанке» уточнили, что съёмки проходят без участия студии ТРИТЭ Никиты Михалкова.


© Фонтанка.Ру

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