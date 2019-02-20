«АвтоВАЗ» представил двухтопливный «Ларгус» и рассказал, во сколько он обойдется

«АвтоВАЗ» расширил линейку двухтопливных автомобилей LADA семейством Largus. Ездить как на бензине, так и на метане «научились» фургоны, 5-местные универсалы и версия LADA Largus Cross.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба «АвтоВАЗа», все Largus CNG оснащаются 1,6-литровым 16-клапанным двигателем LADA и механической трансмиссией. Автомобили оборудованы газовым баллоном объемом 90 литров, который рассчитан на 22 кубометра сжатого метана, и штатным 50-литровым бензобаком. Запас хода при полной заправке составляет более 1000 километров. Автомобиль заводится на бензине, затем после прогрева двигателя автоматически переходит на газ, а если тот заканчивается – снова на бензин. Также переключаться с одного вида топлива на другой можно при помощи кнопки на панели приборов. Расположенные на ней светодиоды сигнализируют о запасе газа.

В фургоне LADA Largus CNG газовый баллон расположен за перегородкой, которая отделяет кабину от кузова. Это позволило обеспечить объем грузового отсека в 2225 литров. Фургон выпускается в комплектации Norma с пакетом Comfort, которая включает две подушки безопасности, водительское сиденье с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, противотуманные фары, подогрев сидений, кондиционер и аудиосистему. Стоимость автомобиля стартует от 728 300 рублей.

Пятиместный универсал LADA Largus CNG в версии Norma с пакетом Comfort оснащается двумя подушками безопасности, подогревом передних сидений и кондиционером. Кроме того, автомобиль получил 15-дюймовые штампованные колесные диски, рейлинги на крыше и аудиосистему с двумя динамиками. Внутренняя отделка предлагается в двух вариантах: черный Carbon или светло-серый Tropic. Стоимость такого «Ларгуса» начинается от 753 900 рублей.

В комплектации Luxe 5-местный Largus CNG дополнительно получил водительское сиденье с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники задних дверей, бортовой компьютер, парктроник и аудиосистему с четырьмя динамиками. Также для «люксовой» версии предлагается третий вариант цветового решения интерьера – коричневый Mokka. Обойдется эта версия минимум в 774 900 рублей. Кроме того, для варианта Luxe доступен пакет Prestige, включающий кожаную отделку руля и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Он повысил минимальную стоимость автомобиля до 784 900 рублей.

LADA Largus CNG Cross выпускается в комплектации Luxe по цене от 813 400 рублей. Она получила две подушки безопасности, водительское сиденье с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники спереди и сзади, кондиционер, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Вариант Cross отличается увеличенным дорожным просветом, пластиковым обвесом кузова для защиты эмали на легком бездорожье и контрастной отделкой интерьера с оранжевыми или светло-серыми вставками.

В «АвтоВАЗе» отмечают, что для безопасности газобаллонное оборудование LADA Largus CNG снабжено специальными клапанами, которые автоматически перекрывают утечку метана при ДТП. Заводская гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 тысяч километров.