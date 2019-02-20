«Теплосеть Санкт-Петербурга» соорудит дублера для тепломагистрали на Большевиков. В январе ее прославили неоднократные прорывы

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утвердил проект реконструкции тепломагистрали «Пороховская». Ранее на этом месте неоднократно происходили прорывы, на них также неоднократно приезжал врио губернатора Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба компании, 19 февраля 2019 года состоялось заседание совета директоров, на котором магистраль «Пороховская» включили в адресную программу по реконструкции тепловых сетей в первоочередном порядке. Сеть-дублер диаметром 1000 мм и протяженностью около трех километров на участке по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта построят в 3 этапа: от улицы Подвойского до улицы Коллонтай (1620 метров); от улицы Коллонтай до дома № 1 по Российскому проспекту (540 метров); от дома № 1 по Российскому проспекту до Товарищеского проспекта (760 метров).

Проектирование идет в настоящий момент, строительно-монтажные работы временного трубопровода планируется закончить к ноябрю 2019 года. «Данные мероприятия позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга в следующем отопительном сезоне», – добавляет компания. При этом сама реконструкция участков тепловых сетей будет осуществляться в 2020 – 2021 годах за счет средств бюджета города.

Тепломагистраль «Пороховская» стала известна в январе под именем «труба Беглова». Здесь произошло несколько повреждений, а временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дважды приезжал на место дефектов. При этом сам глава города был не согласен с тем, что прохудившуюся трубу связывают с его именем.