Вслед за Квачковым выходит Демушкин. Националисты потянулись на свободу после декриминализации «экстремистской» статьи УК

Один из лидеров российских националистов и организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, которого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, выходит на свободу. Об этом 20 февраля пишет ТАСС.

Петушинский районный суд Владимирской области постановил выпустить Демушкина из исправительной колонии № 2, где он отбывал наказание, из-за частичной декриминализации ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. Поводом для уголовного дела стали две фотографии с «Русского марша», которые Демушкин опубликовал в соцсети «ВКонтакте». По результатам экспертизы в них обнаружили признаки разжигания ненависти и вражды. Демушкин на суде настаивал на своей невиновности.

Ранее на свободу также вышел другой яркий представитель националистов — полковник Владимир Квачков. Полковник был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили в 2013-м к восьми годам колонии строгого режима. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан. В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения.

19 декабря Государственная дума России в окончательном чтении приняла пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Инициатором изменений в законодательстве в октябре 2018 года выступил президент Владимир Путин.