В офисах Tesla в Китае электроника не справляется с потоком покупателей. Маск же на ходу меняет цифры

Илон Маск в течение пары часов поправил свой излишне оптимистичный прогноз, который он, как водится, опубликовал в своем твиттере. Первоначально глава Tesla пообещал полмиллиона автомобилей в 2019 году. Китайцам же «Тесл» катастрофически не хватает.

«Tesla выпустила 0 автомобилей в 2011 году, но выпустит около 500 тысяч в 2019», – написал было Маск. Но уже через несколько часов уточнил, что в 2019 году Tesla выйдет на уровень выпуска 10 тысяч автомобилей в неделю, а это суммарно даст «около 500 000», но продажи ожидаются все-таки на уровне 400 000 машин за год.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

— Elon Musk (@elonmusk) 20 февраля 2019 г.