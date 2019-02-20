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Авто
20.02.2019 22:00
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В офисах Tesla в Китае электроника не справляется с потоком покупателей. Маск же на ходу меняет цифры

Илон Маск в течение пары часов поправил свой излишне оптимистичный прогноз, который он, как водится, опубликовал в своем твиттере. Первоначально глава Tesla пообещал полмиллиона автомобилей в 2019 году. Китайцам же «Тесл» катастрофически не хватает.

«Tesla выпустила 0 автомобилей в 2011 году, но выпустит около 500 тысяч в 2019», – написал было Маск. Но уже через несколько часов уточнил, что в 2019 году Tesla выйдет на уровень выпуска 10 тысяч автомобилей в неделю, а это суммарно даст «около 500 000», но продажи ожидаются все-таки на уровне 400 000 машин за год.

В прошлом году одна только Model 3 разошлась «тиражом» 138 тысяч штук, став самой продаваемой моделью в премиум-сегменте в Америке. Как пишет Insedeeves, по уровню продаж седан Tesla Model 3 обогнал даже кроссоверы, такие как Lexus RX, Audi Q5, BMW X3 и X4.

В начале года Tesla приступила к поставкам Model 3 в Европу, что вызвало волну предзаказов из Старого Света. Сейчас их число, по независимым оценкам, находится на уровне 100 тысяч штук и имеет тенденцию к увеличению. По мнению аналитиков, более компактная «третья «Тесла» хорошо подходит для Европы с ее обилием старинных городов с узкими улицами, поэтому можно ожидать и дальнейшего роста предзаказов.

Но самый большой сюрприз пришел из Китая. В то время как многие автопроизводители жалуются на падение спроса на их продукцию в Поднебесной, трудности, с которыми столкнулась Tesla, совсем другого рода. Как сообщает издание International Business Times, количество желающих приобрести Tesla Model 3 (продажи в Китае стартовали одновременно с Европой) настолько велико, что с потоком предзаказов не справляется электронная система регистрации. В некоторых офисах Tesla из-за перегрузки зафиксированы сбои программного обеспечения.

Любопытно, отмечает International Business Times, что цена на «третью Tesla» в Китае значительно выше, чем на других рынках, – она начинается от 72 000 долларов, но это не охлаждает пыла желающих получить заветный электрокар. Издание приводит свидетельство одного из торговых представителей Tesla: он получал новые заказы «каждые 6-10 минут», и в результате все автомобили, которые планировалось реализовать через этот офис, были распроданы за пару дней.

В офисах Tesla в Китае электроника не справляется с потоком покупателей. Маск же на ходу меняет цифры

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