Рассрочка от застройщика на покупку апартаментов «М97»: 20% сейчас, остаток через 3 месяца

СК «Полис Групп»

Покупателю достаточно внести 20% от стоимости в течение 5 рабочих дней с даты подписания ДДУ, остаток – 80% – через 90 дней с даты подписания ДДУ. При этом цена сохраняется как при 100% оплате.

Рассрочка не суммируется с другими скидками и бонусами.

Апарт-комплекс «М97» возводится в престижном Московском районе Петербурга в 3-х минутах ходьбы до ст. м. «Московские ворота». Удобное месторасположение комплекса позволит быстро добраться в любой район города. В 20 минутах езды находятся аэропорт Пулково и выезд на ЗСД, 15 минут займет дорога до аэропорта Пулково и Главного Московского вокзала.

Будущим владельцам апартаментов также будет доступна развитая социальная, торговая, развлекательная и бизнес-инфраструктура Московского района.

Площадь участка под застройку составляет 2 173 кв. м. Здесь планируется возвести 7 578,82 кв. м, в том числе 150 апартаментов и 8 офисных помещений. На прилегающей к комплексу территории будет выполнено благоустройство.

На выбор покупателей представлены апартаменты площадью от 25,46 кв. м до 47,68 кв. м. Все помещения сдаются с качественной чистовой отделкой и меблировкой. Срок передачи ключей 4 квартал 2020 года

Для инвесторов представлены различные программы доходности.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Апарт-комплекс «М97» – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents