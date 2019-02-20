«Фонтанка» нашла главных нарушителей скоростного режима на ЗСД. Среди них Porsche завода «Измерон» из структуры «Бронка Групп»

В распоряжении «Фонтанки» оказались кадры с камер контроля, которые с помощью фото- и видеосъемки фиксируют скорость на Западном скоростном диаметре. Лидер среди нарушителей — Porsche Panamera, принадлежащий заводу «Измерон». Люксовая иномарка разогналась до 227 км/ч.

Троих лидеров среди любителей быстрой езды по ЗСД камеры зафиксировали в январе этого года. Самым скоростным оказался водитель за рулем Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid с государственным регистрационным номером О041РР98. Иномарка около 11 часов вечера 25 января разогналась до 227 км/ч.

Автомобиль, по информации нашего издания, принадлежит ООО «НПФ Завод Измерон», генеральным директором которого, по данным «Спарк», является Павел Альтов. Ранее предприятие входило в структуры холдинга «Форум», который принадлежал арестованному по делу о создании преступного сообщества для хищений при реконструкции объектов ФСО Дмитрию Михальченко. В настоящее время «Измерон» перешел к «Бронке Групп».

Сам Альтов от общения с журналистами воздержался, в пресс-службе «Бронки Групп» также не стали отвечать на вопрос о том, кто мог находиться за рулем элитной иномарки.

Отметим, данные о нарушителях из системы видеофиксации ЗСД начали поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений с полуночи 14 февраля. До этого любители скорости «письма счастья» при проезде по магистрали не получали. Однако Porsche «наследил» и в других частях города. В период с осени 2017-го по конец лета 2018 года на этот автомобиль было выписано 14 штрафов, четырежды на сумму в пять тысяч рублей. Такое наказание, например, получают водители, которые превышают скорость более чем на 80 км/ч.

Следующий в списке лидеров по нарушению скоростного режима на ЗСД — Audi A8 L c номерами О091МО47. В два часа дня 15 января он разогнался до 224 км/ч. Автомобиль, по данным «Фонтанки», принадлежит петербуржцу Александру Екимову. За 2018 год, находясь на рулем этого автомобиля, он был оштрафован трижды, два раза на сумму в пять тысяч рублей. Чаще Екимов нарушает за рулем Porsche Carrera с такими же номерами, но с регистрацией в Петербурге (98-й регион), на нем его за прошлый год штрафовали восемь раз.

Замыкает тройку лидеров BMW X3 XDrive 30D, владельцем которой значится Никита Конкин. Утром 25 января иномарка разогналась до 204 км/ч. Конкин, по информации нашего издания, за год насобирал 17 штрафов за нарушения ПДД. Судя по данным из соцсетей и информации с сайта r-hockey.ru, петербуржец Конкин в прошлом был профессиональным спортсменом, играл за литовский хоккейный клуб Latgale и финский Satakunta.