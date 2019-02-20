RBI предложит покупателям коммерческих помещений участие в аукционе

RBI

Компания RBI (входит в Группу RBI) проведет аукцион по продаже коммерческих помещений повышенного спроса. Среди представленных лотов – помещения в ЖК Futurist на Барочной улице, которые впервые выводятся в продажу.

В четверг, 21 февраля, на аукцион будут выставлены встроенно-пристроенные помещения в шести проектах Группы RBI. Это комплексы, расположенные и в историческом центре, в Центральном и Петроградском районах, и в новых развивающихся локациях Невского и Приморского районов.

Бизнес-центр Krümmelhaus, деловой центр «Базель», жилые комплексы Green City, Ultra City, «Дом на набережной» и Futurist – на аукционе представлены и сданные, и строящиеся объекты недвижимости, все с активным трафиком и большим потенциалом. Всего на аукционе будет представлено 28 помещений площадью от 45 до 247 кв. метров. На старте торгов компания устанавливает цены ниже розничных: от 5 до 27 млн. рублей.

В том числе впервые выводятся в продажу 9 коммерческих помещений в строящемся ЖК Futurist на Петроградской стороне. Помещения расположены на первых этажах жилых корпусов, имеют витринные окна и отдельные входы с Левашовского проспекта, Барочной и Большой Зелениной улиц. Площадь помещений – от 52 до 133 кв. метров, цена на старте продаж – от 12 до 27 млн. рублей.

ЖК "Ultra City" – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК "Green City" – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК "Дом на набережной" – застройщик ООО "СГС", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК "Futurist" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Ламбри"", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/