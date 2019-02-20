Потому что могут: Главы регионов постят в своих соцсетях рэп, качалку и стихи
Губернаторы потянулись в соцсеточки. «Фонтанка» присмотрелась к аккаунтам губернаторов и нашла зверюшек, традиционные ценности и намек на культ личности.
губернатор Московской области Андрей Воробьев//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
Социальные сети начали схлопываться для российских чиновников в далеком 2010 году, когда twitter-пост губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина спровоцировал федеральный скандал. Зеленин опубликовал фото, сделанное на дипломатическом приеме в Кремле. «Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями», ― пожаловался губернатор. И практически сразу удалил пост, но было поздно – «кремлевский червь» быстро стал мемом и поводом для дискуссий. Гадая на пикселях, пользователи Интернета пытались понять, кто же выполз из тарелки Зеленина. В Кремле заявили, что такой посуды на приеме вовсе не было, а значит, и червяка тоже. Помощник президента Сергей Приходько вообще предлагал уволить Зеленина за «слабоумие» – а спустя восемь лет самому Приходько крупно не повезло с Инстаграмом и барышней Настей Рыбкой.
Даже те чиновники, которые заигрывали с соцсетями, прекратили это делать. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заступив на пост градоначальника в 2011 году, стал активным twitter-блогером — общался с подписчиками, посылал смайлики и желал всем спокойной ночи. Но через два года забросил Twitter.
Теперь же исследование фонда «Петербургская политика» показывает, что активность в социальных сетях для губернатора желательна. Аналитики фонда выделяют несколько этапов во взаимоотношениях чиновников высшего эшелона и соцсеточек. Во второй половине нулевых — начале десятых годов они присматривались друг к другу, и процесс шел неплохо. Но вскоре оказалось, что у «спрямления коммуникаций» через соцсети есть обратная сторона — риск показать что-то, что не понравится обществу и Кремлю. Так что в 2012 – 2017 годах в соцсетях остались только бесстрашные энтузиасты, остальные предпочли дистанцироваться от греха подальше. Но перед президентскими выборами 2018 года встал вопрос о вовлечении в избирательный процесс молодежи, и в АП снова вспомнили про социальные сети. Заговорили даже о том, что ведение аккаунтов «может стать одним из критериев эффективности региональных администраций». А в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи премьер Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и поинтересовался, как у них дела там, в мире социальных сетей. В ответ губернаторы начали постить все подряд прямо из Сочи, не сходя с места.
В масштабном обзоре «Петербургской политики» все профили глав регионов разделены на несколько групп: лучшие аккаунты, аккаунты выше среднего, средние, ниже среднего и худшие. Отдельно выделены «Главы регионов вне социальных сетей», где перечислены поименно чиновники, забросившие свои профили. Отдельно оценено «личное продвижение» и «ориентация на решение политических задач». Одним из лидеров по этим показателям является глава Чечни Рамзан Кадыров (хотя его аккаунт оценен как «выше среднего»). Свои страницы он ведет прилежно и регулярно. Не сложилось только с Twitter, его чеченский лидер забросил в прошлом году.
Последний пост Рамзана Кадырова в twitter.com:
Ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан. Выражаю соболезнования родным и близким.— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) August 18, 2018
В Instagram Рамзан Ахматович любит выкладывать видео. В одном из свежих клипов Кадыров под музыку занимается в спортзале и, улыбаясь, назидательно грозит в камеру пальцем. Аккаунт Кадырова долгое время был заблокирован, потому что его хозяин попал в санкционный список США. Блокировка была снята в ноябре 2018 года.
Ассаламу алайкум! КОМАНДА... Многим интересно всё, что с ней связано. Некоторые думают, что это люди вместе работающие. И только! Нет, совсем не так! Команда – единомышленники, соратники, объединённые едиными целями, идеями и методами их достижения и реализации. Они готовы днём и ночью работать, бороться, двигаться вперед, чтобы другие могли жить, отдыхать, наслаждаться жизнью, радоваться достижениям. Для этого важно иметь хорошее здоровье. Представители команды занимаются систематически спортом, полностью выкладываются, трудятся до седьмого пота. А на этот раз со мной тренировались дорогой БРАТ, командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов и дорогой ПЛЕМЯННИК, начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов. Будьте здоровы, радуйтесь жизни! #Кадыров #Россия #Чечня #Чечня
Отдельная тема в интернет-творчестве Рамзана Кадырова – Владимир Путин. Чеченский глава радуется спортивным успехам президента.
Президент России Владимир Путин в Сочи встретился со сборной России по дзюдо. Он провёл с командой совместную тренировку. После её завершения Владимир Владимирович побеседовал с дзюдоистами. Особое внимание было уделено Президенту Федерации дзюдо СКФО Амруди Эдильгириеву @edelweiss_judo_95. Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов представил Амруди Эдильгириева и вице-президента межрегиональной детско-юношеской федерации дзюдо России Хамзата Нукаева, как лиц победивших несправедливость и махинации с занижением возвраста спортсменов, продолжавшиеся длительное время. Владимир Владимирович подчеркнул, что именно на справедливости и честности должен выстраиваться имидж Чеченской Республики, чтобы изо дня в день всё больше и больше людей тянулось сюда и познавали духовно-нравственные и природные красоты Чечни. Амруди Ахмедович сделал президенту символический подарок – макет маленького национального дзюдоиста «Турпал», чему Владимир Владимирович обрадовался. Президент России передал большой привет Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и высоко оценил его заслуги в развитии спорта. Амруди Эдильгириев передал от меня привет Владимиру Владимировичу. По моему поручению он пригласил его на открытие Олимпийского центра развития дзюдо имени Владимира Путина, строительство которого планируется завершить в этом году. Дзюдоисты Чечни занимают первые и призовые места на международных и российских чемпионатах и турнирах. #Кадыров #Путин #Сочи #Дзюдо
И сам тягает железо в футболке с изображением Путина.
Изредка глава Чечни постит котиков:
О чем ты думаешь, Дарир? Ты можешь рассказать мне? Ты можешь поведать мне, своему старинному другу, что видит твоё сердце? Я представляю как зорко и красочно это видение! Волей ВСЕВЫШНЕГО, ты лишён обычного зрения своих удивительных перламутровых глаз, но это сделало тебя гораздо глубже, несоизмеримо вдумчивей миллионов твоих незадачливых сородичей. Поделись со мной своей печалью, я внимательно выслушаю тебя, даже если мне станет нестерпимо грустно. Я буду терпеть изо всех сил тяжелый ком, что так предательски подкатывает к горлу... Я крепко сомкну веки, чтобы роняя тяжелые слёзы ненароком не перебить тебя, Дарир. Чтобы не нарушить тайный, понятный только нам с тобой жизненный смысл этого откровения друг другу... Потом я поделюсь с тобой тем, что так тяжело лежит на моем сердце все эти годы. Ты выслушаешь меня, тихо мурлыча слова сочувствия и, незаметно шевеля своими редкими усами подскажешь мне что-то очень важное и ободряющее... О чем ты думаешь, Дарир? Поделись со мной, друг... #Кадыров #Дарир #Чечня #КРА #Грозный #Центарой
На своей странице в Facebook Кадыров отчитывается о проделанной работе, а в последнее время даже делится стихами собственного сочинения.
Аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова оценены также как «выше среднего», даже несмотря на то, что ни один из них не является официальным. По мнению «Петербургской политики», у Беглова высокое «личное продвижение», а вот «ориентация на решение политических задач», увы, средняя.
Александр Беглов ведет сразу 2 аккаунта в Instagram, которые регулярно пополняются контентом. Понять, чем они отличаются, сложно, но зато по одному из профилей становятся понятны музыкальные предпочтения врио — судя по всему, Александру Дмитриевичу нравятся певица Зара и продюсерский талант Иосифа Пригожина.
#Repost @prigozhin_iosif По случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В центре наша любимая и несравненная Эмма Васильевна Лавринович,бессменный директор #бкзоктябрьский Великий артист, Народный артист СССР Иосиф Кобзон,Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и две очаровательные певицы несравненные женщины @valeriya и @zara_music #музыка #музыкадлядуши #валерия #zara #ленинград #иосифпригожин #иосифкобзон #питер #санктпетербург #эммалавринович #санкт_петербург #георгийполтавченко #александрбеглов
В остальном оба аккаунта посвящены работе Беглова, но beglov_78 чуть менее официален — в нем постятся сторис и даже проводятся опросы среди подписчиков.
Друзья, нам очень важно ваше мнение. Назовите три приоритетные проблемы, в решении которых нуждается наш город 🤔 (Отмечайте в комментариях своих друзей, пусть они тоже выскажут своё мнение) #Россия #Санктпетербург #Питер #Спб #Севернаястолица #Беглов #Новости #Политика #Молодежь #Губернатор #Патриоты #Опрос
У Александра Беглова есть группа «ВКонтакте», в которой с ноября 2018 года размещают контент, оформляя тексты «комиксами». Настораживает лишь количество подписчиков — всего 19 человек.
С декабря прошлого года Беглов есть и в Twitter — в последнем посте врио рассказывает об успехах в очистке крыш от снега.
В Санкт-Петербурге за неделю коммунальные службы очистили 80% крыш и дорог, они приведены в эксплуатационное состояние. Сейчас в городе продолжают работать около восьми тысяч дворников. pic.twitter.com/JIJyNTHJmh— Александр Беглов (@beglovspb) February 18, 2019
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, кроме обычного набора соцсетей, ведет еще и Youtube-канал. Там регулярно появляются свежие ролики. Причем очень разные — можно посмотреть запись прямой линии вице-губернатора и тут же понаблюдать, что Дрозденко делал на рыбалке.
Контраст официальной и личной информации прослеживается и в Instagram-творчестве Александра Юрьевича. Вице-губернатор делится фотографиями питомцев, гордится дочерью, которая «хозяйка на кухне», сам не гнушается физического труда, ловко орудуя лопатой, но при этом не забывает о прямых обязанностях, публикуя новости «из высоких кабинетов».
Отчитался перед председателем правительства России Медведевым Д.А о введении «мусорной реформы» в области. Начали год без повышения тарифов и поэтапно с учётом того , что 2/3 бытового мусора области- это мусор Спб . Задача ввести новые полигоны за пределами 30-50 км зоны и оборудовать современными площадками по переработке. Начать по районно с 2020 года внедрять раздельный сбор , оснастить все мусоровозы для контроля системой ГЛОНАС и видеоконтроль.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» с удовольствием рассказывает подписчикам о своей собаке породы хаски.
В комментариях граждане делятся советами по содержанию, задают вопросы и даже пишут губернаторскому песику стихи.
Отдельного внимания заслуживает аватарка губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Twitter. В отличие от коллег Клычков не стал ставить офицальное фото, а предпочел аллюзию на Че Гевару. Хотя оно и понятно — до 2017 года Клычков был депутатом от КПРФ.
А глава Удмуртской области Александр Бречалов, вероятно, является поклонником интервью Юрия Дудя. На это намекает подписка в Instagram.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выбрал весьма необычный способ узнавать о жизни электората — через сообщества «Подслушано Иваново» и «Подслушано в Тейкове». Ставит ли губернатор лайки — неизвестно.
А Андрей Воробьев, губернатор Московской области, очень любит русский рэп. Он подписался на сообщество лейбла «Газгольдер» в «ВКонтакте» и на личную страницу Васи Вакуленко (он же Баста).
Кроме рэпа Воробьев любит и русский стендап — в его подписках в Instagram есть аккаунты «Камеди клаба», Гарика Мартиросяна, Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна и Павла Воли.
Чемпионом по количеству подписчиков в Инстаграме (452 тысячи) является мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь все только по делу, фотографий самого Собянина — единицы, да и то или с детьми, или с пенсионерами. Фото белого медведя, грызущего ель, — чтобы жители столицы активнее сдавали уже ненужные новогодние елки в пункты приема.
При этом среднее количество лайков под постами — 6 – 7 тысяч. Такой разрыв между количеством подписчиков и лайков под постами опытные пользователи социальных сетей считают верным признаком того, что в формировании популярности аккаунта поучаствовали боты.
Второе место по числу подписчиков — у Инстаграма главы Татарстана Рустама Минниханова. Здесь наблюдаются смелые эксперименты с мемами:
привычный подростковым блогам жанр «я и тачка» (правда, это AURUS):
собственное прочтение #10yearchallenge, к которому Минниханов добавил еще пару десятков лет:
и тонкий, как аромат кофе, намек на культ личности:
Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в своем Instagram подписан всего на 14 человек, зато среди них есть аккаунт с названием «Облицовка природным камнем».
Фото коров в стойле сопровождается подписью «Депутаты Заксобрания Карелии поддержали мою инициативу об увеличении финансирования отрасли сельского хозяйства».
А «первая в этом году щука» снята с такого ракурса, что даже не совсем похожа на рыбу:
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, как и Александр Беглов, отдает дань уважения Иосифу Пригожину, но, в отличие от врио Петербурга, Кожемяко более конкретен в своих желаниях и подписан еще и на певицу Валерию.
Судя по аккаунту, Кожемяко очень любит животных. Преимущественно собак. Но время от времени поглаживания главы региона достаются не только им, но и лисичке
Дорогие друзья! Вчера вернулся из рабочей поездки на Итуруп. Вместе с руководителями островного района и региональной авиакомпании «Аврора» мы приняли ряд принципиальных решений по расширению возможностей работы аэропорта «Ясный» в ежедневном режиме, в том числе и по созданию «маршрута выходного дня». Так же определились по вопросам строительства социальных домов и срокам переселения жителей острова из аварийного жилья: два дома сдадим в этом году, два – в следующем. Кроме того, мы обсудили необходимые механизмы поддержки для развития туристической отрасли на Итурупе. Уверен, что и на Сахалине, и в России есть немало людей, готовых познакомиться с красотами уникального острова.#Сахалин #Курилы
и косатке:
Еще один интересный нюанс. Аналитики фонда посчитали, сколько у каждого из губернаторов среди подписчиков числится других глав регионов. Сергей Собянин — самый популярный среди коллег инстаграмщик, на него подписан 31 губернатор. Вторые по популярности — глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, у них по 24 статусных фолловера. Они, кстати, судя по Инсте Минниханова, иногда тусуются вместе:
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заинтересовал своими фоточками 19 губернаторов. Хотя ничего подобного по уровню хайпа, как видео с помпоном из Твиттера, в Инсте Евкурова пока не наблюдается:
В определенных вопросах я довольно консервативен. pic.twitter.com/N2tuYcaKcb— Юнус-Бек Евкуров (@JunusBekEvkurov) March 19, 2016
На главу Крыма Сергея Аксенова подписаны 18 губернаторов. Виды природы и православную тематику в его Инстаграме разбавляет фото «нацистского шабаша» на Украине.
На врио Александра Беглова подписано пока только два губернатора. Но, возможно, остальные просто по старой памяти остались верну официальному аккаунту губернатора Петербурга в Инстаграме. Который не обновлялся с сентября прошлого года и заполнен фотографиями прежнего хозяина главного смольнинского кабинета.
Если тренд на развитие губернаторских соцсетей сохранится, вероятно, за некоторыми губернаторами имеет смысл начать следить, по крайней мере в Инстаграме. Даже с учетом того, что с их аккаунтами, очевидно, работают помощники, зрелище бывает поучительным.
Венера Галеева, Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»