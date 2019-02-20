Потому что могут: Главы регионов постят в своих соцсетях рэп, качалку и стихи

Губернаторы потянулись в соцсеточки. «Фонтанка» присмотрелась к аккаунтам губернаторов и нашла зверюшек, традиционные ценности и намек на культ личности.

губернатор Московской области Андрей Воробьев//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Социальные сети начали схлопываться для российских чиновников в далеком 2010 году, когда twitter-пост губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина спровоцировал федеральный скандал. Зеленин опубликовал фото, сделанное на дипломатическом приеме в Кремле. «Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями», ― пожаловался губернатор. И практически сразу удалил пост, но было поздно – «кремлевский червь» быстро стал мемом и поводом для дискуссий. Гадая на пикселях, пользователи Интернета пытались понять, кто же выполз из тарелки Зеленина. В Кремле заявили, что такой посуды на приеме вовсе не было, а значит, и червяка тоже. Помощник президента Сергей Приходько вообще предлагал уволить Зеленина за «слабоумие» – а спустя восемь лет самому Приходько крупно не повезло с Инстаграмом и барышней Настей Рыбкой.

Даже те чиновники, которые заигрывали с соцсетями, прекратили это делать. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заступив на пост градоначальника в 2011 году, стал активным twitter-блогером — общался с подписчиками, посылал смайлики и желал всем спокойной ночи. Но через два года забросил Twitter.

Теперь же исследование фонда «Петербургская политика» показывает, что активность в социальных сетях для губернатора желательна. Аналитики фонда выделяют несколько этапов во взаимоотношениях чиновников высшего эшелона и соцсеточек. Во второй половине нулевых — начале десятых годов они присматривались друг к другу, и процесс шел неплохо. Но вскоре оказалось, что у «спрямления коммуникаций» через соцсети есть обратная сторона — риск показать что-то, что не понравится обществу и Кремлю. Так что в 2012 – 2017 годах в соцсетях остались только бесстрашные энтузиасты, остальные предпочли дистанцироваться от греха подальше. Но перед президентскими выборами 2018 года встал вопрос о вовлечении в избирательный процесс молодежи, и в АП снова вспомнили про социальные сети. Заговорили даже о том, что ведение аккаунтов «может стать одним из критериев эффективности региональных администраций». А в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи премьер Дмитрий Медведев встретился с главами регионов и поинтересовался, как у них дела там, в мире социальных сетей. В ответ губернаторы начали постить все подряд прямо из Сочи, не сходя с места.

В масштабном обзоре «Петербургской политики» все профили глав регионов разделены на несколько групп: лучшие аккаунты, аккаунты выше среднего, средние, ниже среднего и худшие. Отдельно выделены «Главы регионов вне социальных сетей», где перечислены поименно чиновники, забросившие свои профили. Отдельно оценено «личное продвижение» и «ориентация на решение политических задач». Одним из лидеров по этим показателям является глава Чечни Рамзан Кадыров (хотя его аккаунт оценен как «выше среднего»). Свои страницы он ведет прилежно и регулярно. Не сложилось только с Twitter, его чеченский лидер забросил в прошлом году.

Последний пост Рамзана Кадырова в twitter.com:

Ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан. Выражаю соболезнования родным и близким. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) August 18, 2018

В Instagram Рамзан Ахматович любит выкладывать видео. В одном из свежих клипов Кадыров под музыку занимается в спортзале и, улыбаясь, назидательно грозит в камеру пальцем. Аккаунт Кадырова долгое время был заблокирован, потому что его хозяин попал в санкционный список США. Блокировка была снята в ноябре 2018 года.

Отдельная тема в интернет-творчестве Рамзана Кадырова – Владимир Путин. Чеченский глава радуется спортивным успехам президента.

И сам тягает железо в футболке с изображением Путина.

Изредка глава Чечни постит котиков:

На своей странице в Facebook Кадыров отчитывается о проделанной работе, а в последнее время даже делится стихами собственного сочинения.

Аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова оценены также как «выше среднего», даже несмотря на то, что ни один из них не является официальным. По мнению «Петербургской политики», у Беглова высокое «личное продвижение», а вот «ориентация на решение политических задач», увы, средняя.

Александр Беглов ведет сразу 2 аккаунта в Instagram, которые регулярно пополняются контентом. Понять, чем они отличаются, сложно, но зато по одному из профилей становятся понятны музыкальные предпочтения врио — судя по всему, Александру Дмитриевичу нравятся певица Зара и продюсерский талант Иосифа Пригожина.

В остальном оба аккаунта посвящены работе Беглова, но beglov_78 чуть менее официален — в нем постятся сторис и даже проводятся опросы среди подписчиков.

У Александра Беглова есть группа «ВКонтакте», в которой с ноября 2018 года размещают контент, оформляя тексты «комиксами». Настораживает лишь количество подписчиков — всего 19 человек.

С декабря прошлого года Беглов есть и в Twitter — в последнем посте врио рассказывает об успехах в очистке крыш от снега.

В Санкт-Петербурге за неделю коммунальные службы очистили 80% крыш и дорог, они приведены в эксплуатационное состояние. Сейчас в городе продолжают работать около восьми тысяч дворников. pic.twitter.com/JIJyNTHJmh — Александр Беглов (@beglovspb) February 18, 2019

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, кроме обычного набора соцсетей, ведет еще и Youtube-канал. Там регулярно появляются свежие ролики. Причем очень разные — можно посмотреть запись прямой линии вице-губернатора и тут же понаблюдать, что Дрозденко делал на рыбалке.

Контраст официальной и личной информации прослеживается и в Instagram-творчестве Александра Юрьевича. Вице-губернатор делится фотографиями питомцев, гордится дочерью, которая «хозяйка на кухне», сам не гнушается физического труда, ловко орудуя лопатой, но при этом не забывает о прямых обязанностях, публикуя новости «из высоких кабинетов».

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» с удовольствием рассказывает подписчикам о своей собаке породы хаски.

В комментариях граждане делятся советами по содержанию, задают вопросы и даже пишут губернаторскому песику стихи.

Отдельного внимания заслуживает аватарка губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Twitter. В отличие от коллег Клычков не стал ставить офицальное фото, а предпочел аллюзию на Че Гевару. Хотя оно и понятно — до 2017 года Клычков был депутатом от КПРФ.

А глава Удмуртской области Александр Бречалов, вероятно, является поклонником интервью Юрия Дудя. На это намекает подписка в Instagram.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выбрал весьма необычный способ узнавать о жизни электората — через сообщества «Подслушано Иваново» и «Подслушано в Тейкове». Ставит ли губернатор лайки — неизвестно.

А Андрей Воробьев, губернатор Московской области, очень любит русский рэп. Он подписался на сообщество лейбла «Газгольдер» в «ВКонтакте» и на личную страницу Васи Вакуленко (он же Баста).

Кроме рэпа Воробьев любит и русский стендап — в его подписках в Instagram есть аккаунты «Камеди клаба», Гарика Мартиросяна, Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна и Павла Воли.

Чемпионом по количеству подписчиков в Инстаграме (452 тысячи) является мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь все только по делу, фотографий самого Собянина — единицы, да и то или с детьми, или с пенсионерами. Фото белого медведя, грызущего ель, — чтобы жители столицы активнее сдавали уже ненужные новогодние елки в пункты приема.

При этом среднее количество лайков под постами — 6 – 7 тысяч. Такой разрыв между количеством подписчиков и лайков под постами опытные пользователи социальных сетей считают верным признаком того, что в формировании популярности аккаунта поучаствовали боты.

Второе место по числу подписчиков — у Инстаграма главы Татарстана Рустама Минниханова. Здесь наблюдаются смелые эксперименты с мемами:

привычный подростковым блогам жанр «я и тачка» (правда, это AURUS):

собственное прочтение #10yearchallenge, к которому Минниханов добавил еще пару десятков лет:

и тонкий, как аромат кофе, намек на культ личности:

Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в своем Instagram подписан всего на 14 человек, зато среди них есть аккаунт с названием «Облицовка природным камнем».

Фото коров в стойле сопровождается подписью «Депутаты Заксобрания Карелии поддержали мою инициативу об увеличении финансирования отрасли сельского хозяйства».

А «первая в этом году щука» снята с такого ракурса, что даже не совсем похожа на рыбу:

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, как и Александр Беглов, отдает дань уважения Иосифу Пригожину, но, в отличие от врио Петербурга, Кожемяко более конкретен в своих желаниях и подписан еще и на певицу Валерию.

Судя по аккаунту, Кожемяко очень любит животных. Преимущественно собак. Но время от времени поглаживания главы региона достаются не только им, но и лисичке

и косатке:

Еще один интересный нюанс. Аналитики фонда посчитали, сколько у каждого из губернаторов среди подписчиков числится других глав регионов. Сергей Собянин — самый популярный среди коллег инстаграмщик, на него подписан 31 губернатор. Вторые по популярности — глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, у них по 24 статусных фолловера. Они, кстати, судя по Инсте Минниханова, иногда тусуются вместе:

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заинтересовал своими фоточками 19 губернаторов. Хотя ничего подобного по уровню хайпа, как видео с помпоном из Твиттера, в Инсте Евкурова пока не наблюдается:

В определенных вопросах я довольно консервативен. pic.twitter.com/N2tuYcaKcb — Юнус-Бек Евкуров (@JunusBekEvkurov) March 19, 2016

На главу Крыма Сергея Аксенова подписаны 18 губернаторов. Виды природы и православную тематику в его Инстаграме разбавляет фото «нацистского шабаша» на Украине.

На врио Александра Беглова подписано пока только два губернатора. Но, возможно, остальные просто по старой памяти остались верну официальному аккаунту губернатора Петербурга в Инстаграме. Который не обновлялся с сентября прошлого года и заполнен фотографиями прежнего хозяина главного смольнинского кабинета.

Если тренд на развитие губернаторских соцсетей сохранится, вероятно, за некоторыми губернаторами имеет смысл начать следить, по крайней мере в Инстаграме. Даже с учетом того, что с их аккаунтами, очевидно, работают помощники, зрелище бывает поучительным.

Венера Галеева, Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»