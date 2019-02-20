Лжеминеры прервали шопинг в обеих «Мегах», вокруг торговых центров автомобилисты встали в пробках

Торговые центры «Мега» на Парнасе и в Кудрово эвакуированы после очередного письма от имени Путина, выезды на ближайшие магистрали заполнены автомобилистами. Отрывались от работы петербуржцы и в двух бизнес-центрах, в одном из которых эвакуация была плановой.

Эвакуацию «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко» нашему изданию подтвердили в пресс-службе компании «Икеа». Судя по сервису "Яндекс.Карты", выезды от обоих торговых центров встали в плотных пробках.

Также сообщалось об эвакуации торгово-офисного центра «Априори» на Большом проспекте Петроградской стороны, дом 58. Там «Фонтанке» сообщили, что сейчас все сотрудники вернулись к работе, а причиной эвакуации стало все то же письмо, подписанное фамилией российского президента.

Проводилась эвакуация и в бизнес-центре «Лайнер» на Вербной улице. Однако, как рассказали «Фонтанке» в администрации БЦ, мероприятия были плановые, никаких писем с угрозами им не приходило.

К вечеру пятого дня эвакуаций авторы рассылки добавили к уже традиционным упоминаниям пластиковой, неароматной бомбы, которая якобы реагирует на вибрации и звуки, упоминание статьи Уголовного кодекса. Авторы, судя по всему, решили подстегнуть желание покидать рабочие места, упомянув статью 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

Следите за сообщениями об эвакуациях в трансляции «Фонтанки».