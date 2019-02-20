Зима снова близко - на Петербург надвигается метель. МЧС напоминает, как выживать в этой непростой ситуации

Мокрая метель, подобная той, что накануне была на трассе «Кола» в Карелии, идёт на Петербург. «Дождь со снегом вот-вот начнётся», – предупреждает «Яндекс.Погода» вечером 20 февраля.

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В четверг, 21 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица и снежный накат, предупреждают региональные ГУ МЧС. В Петербурге похолодает до минус 5 – 7 градусов, а в области к пятнице температура может опуститься местами до минус 20 градусов.

Дорожники, напомним, загодя рапортовали о том, что готовятся к ухудшению погоды. Спасатели же рекомендуют избегать деревьев и слабо укреплённых конструкций, не выходить на лёд водоёмов (21 февраля усилится дрейф льда в Финском заливе и возможен отрыв прикромочной части припая вдоль южного побережья).

Водителям следует соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин, вся оптика должна быть в рабочем состоянии. Во избежание заноса не делайте резких маневров; разгоняйте машину для переключения передачи только на прямых участках дороги; для правых и левых колёс выбирайте одинаковую поверхность дороги.