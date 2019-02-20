В Instagram появится «благотворительный» стикер для сбора пожертвований

Instagram ведет работу над новым сервисом для сбора пожертвований. Он может стать аналогом похожего инструмента в Facebook.

Подробностей о работе этой функции пока нет и как именно будут введены «благотворительные» стикеры, не уточняется, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Verge. Скорее всего, речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на одну из благотворительных организаций. При нажатии на него пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.

Отмечается, что в Instagram с технологией платежей экспериментируют уже несколько лет. Но пока реализованы лишь тестовые проекты, позволяющие некоторым пользователям бронировать посещение спа-салонов и ресторанов.

Новая функция сейчас также тестируется специалистами. Она может появиться уже в 2019 году.