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Общество
20.02.2019 17:10
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Суд в Петербурге зарегистрировал иск главбуха РИА «ФАН» к Минюсту США

Главбух «Федерального агентства новостей» Елена Хусяйнова нашла понимание в судах малой родины. Добиваться пяти миллионов за душевные волнения от въедливости американских силовиков она будет через суд в Петербурге. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 20 февраля, исковое заявление Хусяйновой к министерству юстиции США зарегистрировал Горсуд. В конце декабря прошлого года попытка защитить честь, достоинство и деловую репутацию по месту регистрации через Сестрорецкий суд была провалена. Истицу отправили добиваться опровержения и компенсации в Америку, но судиться со Штатами она не пожелала и обжаловала отказ.

«К производству заявление пока не принято», – уточнили в пресс-службе. 

Хусяйнова пытается добиться опровержения обвинительного заключения, которое составил спецагент ФБР Дэвид Холти 19 октября 2018 года и опубликовал Минюст США. Американские власти представили главбуха РИА «ФАН» как главного бухгалтера «фабрики троллей». Например, в обвинении говорится, что Хусяйнова планировала бюджет «троллей» и представляла их на утверждение в группу «Конкорд» (её бенефициаром считается петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Сам ресторатор какую-либо связь с «фабрикой троллей» отрицает). 

Истица требует опровержения и пяти миллионов рублей в качестве компенсации за подпорченное здоровье, возможные проблемы с трудоустройством и нервы. Их, как подчёркивается в заявлении, добавила шумиха в СМИ и дата — обвинение вышло в и без того хлопотный период квартальных отчётов.

 

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