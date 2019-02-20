Затопившим дом в Петербурге одиноким кошкам нашли приют

Оставшихся запертыми в квартире после смерти хозяйки питомцев заберет к себе благотворительная организация «Помощь бездомным собакам», которая занимается и котами. «Наш приют их приютит, как и многих других», – рассказала 20 февраля «Фонтанке» руководитель организации Кира Никитина.

Она отметила, что за 18 лет работы это не первая подобная просьба. Приют ответил согласием, так как у них есть свободные места. Представители организации, по словам Никитиной, придут за кошками, скорее всего, завтра.

В администрации Калининского района «Фонтанке» эту информацию подтвердили. «Дом обслуживает ЖЭУ № 22. ЖЭУ созванивается с приютами, с которыми сотрудничаем. Нередки такие истории, когда находят животных в плохом состоянии», – рассказала пресс-секретарь Юлия Лебединова. Она отметила, что сейчас речь идет о 4 кошках, которые проживают в злополучной квартире.

Напомним, что во вторник, 19 февраля, один из домов Калининского района Петербурга затопили живущие в квартире на последнем этаже кошки. По словам соседей, питомцы обитают сами по себе уже давно, так как их хозяйка умерла несколько месяцев назад. За это время к животным якобы кто-то приходил. Работники ЖКС, вскрывшие квартиру, предположили, что коты открыли кран, чтобы попить. Домашние животные содержались в ужасных условиях, говорят соседи. По оценкам очевидца, их там может быть около десятка.