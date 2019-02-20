В письме от «Володи Путина» про минирования появилось предупреждение о соблюдении российского законодательства

Письма, в которых анонимы предупреждают об угрозе взрывов, разнообразили оригинальным предупреждением. Как рассказали источники «Фонтанки» 20 февраля, в целом сообщение выглядит по-прежнему: адресатов поздравляют с тем, что здание заминировано и представляются «Володей Путиным».

У бомбы, по заверению авторов анонимок, нет запаха, ее не могут обнаружить собаки и металлодетекторы. При этом реагирует мина якобы на движения вибрации и звуки. Вся эта информация повторяет предыдущие сообщения. Новые данные содержатся в конце письма. Авторы сообщают: «Помните о УК РФ 205.6. Несообщение о преступлении». Видимо, многие перестали реагировать на предупреждения анонимов. Об этом свидетельствует и сократившееся количество эвакуаций в последние дни — рекорд был поставлен в понедельник.

Отметим, согласно Уголовному кодексу, несообщение о преступлении наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. «Фонтанка» писала о том, что делать, если вам прислали сообщение о минировании, а эвакуироваться не хочется.

Напомним, 20 февраля эвакуации из-за «лжеминёров» продолжаются: за актуальной информацией следите в трансляции «Фонтанки».