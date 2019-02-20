На Дальневосточном эвакуатор улетел в кусты. Очевидцы рассказывают, как помогали задыхающемуся водителю

Эвакуатор попал в ДТП в Невском районе Петербурга днём 20 февраля. По словам очевидцев, госпитализирован водитель, но не из-за аварии.

Машина вылетела с проезжей части на пешеходную дорожку у дома 61 по Дальневосточному проспекту, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Услышал громкий треск, подумал, что дерево упало. Выглянул в окно, в кустах стоит эвакуатор. Рядом с ним лежит на земле человек», – пишет очевидец.

К счастью, людей на пути эвакуатора не оказалось. «Лежал водитель, с <...> приступом, возможно, из-за этого и произошло ДТП. Снёс забор и рекламный щит, каким-то образом проскочил между деревьев, и остановили автомобиль кусты. Слава Богу, никого не задел!» – рассказывает Виктория. «Мы со внучкой буквально пять шагов сделали, выходили из мясного магазина, и вдруг летит он. Ехал с Дальневосточного проспекта. Испуг был страшный, ещё бы шаг <...>, страшно подумать, до сих пор трясёт», – делится Наталия.

Эдуард был среди тех, кто подоспел на помощь водителю и передал его на руки прибывшим медикам. «Водителю стало плохо, скорее всего, приступ. Я его из машины вытаскивал, он задыхался и был бледный. Счастье, что никто не попал под колёса, – пишет Эдуард. – Спасибо тем, кто помогал вытаскивать его из кабины, тем, кто звонил в Скорую, продавцам мясного магазина, которые принесли резиновые ковры, чтоб водитель до приезда «скорой» в луже не лежал».