СМИ: Помощника тюменского депутата поймали за незаконной охотой на косуль

Незаконную охоту на косуль пресекла полиция Курганской области. За противоправным досугом застали помощника тюменского депутата, члена «Единой России» Виталия Красноштанова, который находился в угодьях Далматовского района с приятелями.

Об этом 20 февраля сообщает Znak.com со ссылкой на эксперта Госдумы по вопросам экологии, охраны природы и охотхозяйственной деятельности Виталия Кузенкова.

По сведениям Кузенкова, охотинспекторы обнаружили SsangYong, с которого отстреливали сибирскую косулю, в ночь на среду. Водитель попытался скрыться, но по ориентировке иномарку задержали на трассе. В салоне полицейские и государственный охотничий инспектор нашли шесть туш сибирской косули с огнестрельными ранениями. В каждое животное стреляли несколько раз мелкой дробью с близкого расстояния.

За рулем находился тюменский единоросс Красноштанов, он же председатель комитета Торгово-промышленной палаты Тюменской области по рекламе, член Общественной палаты Тюменской области, президент Тюменской региональной общественной организации «Мир добрых дел» и директор рекламного агентства «Лайф+». Также в машине сидели тюменский предприниматель Дмитрий Очиров и двое местных жителей.

Из SsangYong при осмотре извлекли ножи и фонарь. По мнению силовиков, огнестрельное оружие и патроны из машины сбросили.

Сейчас иномарка изъята. В УМВД по Курганской области сообщили, что по факту незаконной охоты в Далматовском районе области возбуждено уголовное дело, устанавливаются подозреваемые.