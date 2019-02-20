Взятка сближает с богом. В Петербурге полковник брал «откаты» путешествиями к святым местам

В Петербурге за серию взяток приговорен полковник медицинской службы Андрей Смуров. Покровительство бизнесу он оценивал не только в денежном эквиваленте, но и в духовном.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 февраля, начальник отдела научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВМФ Смуров признан виновным в четырех эпизодах получения взяток от представителей бизнеса. В декабре 2015 года он, уполномоченный вести военно-научное сопровождение, потребовал 50 тысяч рублей у представителя проектного бюро, которое разрабатывало судовую мебель — мини-купе и каютные выгородки (шифр «Келья»). За взятку Смуров согласовал документы.

В такую же сумму полковник оценил свою помощь заводу «Слотекс», которому требовалось положительное заключение на применение на кораблях ВМФ декоративного бумажно-слоистого пластика. Еще 30 тысяч Смуров взял от представителя компании «БалтПроект» за согласование программы испытаний опытного образца судовой мебели.

Безденежной взяткой закончились отношения полковника с заводом слоистых пластиков. Общее покровительство обошлось предприятию в ноутбук Apple MacBook Air стоимостью 94 тысячи рублей и путевки на остров Валаам. Туда Смуров с женой ездили в июле 2017 года. Дорогу, проживание и питание им оплатил завод.

Подсудимый вину признал частично и сохранил свободу. Его приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и на три года отлучили от государственной службы. Еще 122 тысячи рублей у Смурова конфисковали.