В ГК «КВС» впервые квартиру купили через интернет-магазин

ГК «КВС»

Счастливым обладателем комфортной двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» стал 42-летний житель Северной столицы. Покупатель по окончании сделки рассказал, что новым сервисом от компании «КВС» вполне доволен. Отсутствие необходимости для совершения сделки ездить в офис продаж позволило ему сэкономить время, а интерфейс на сайте оказался удобным для использования.

Стоит отметить, что первый интернет-покупатель воспользовался новым сервисом от «КВС» буквально на следующий день после того, как интернет-магазин официально начал свою работу. Все этапы сделки прошли для клиента быстро – он выбрал на сайте понравившуюся квартиру, потом заполнил необходимые документы. Сотрудники компании зарегистрировали сделку в Росреестре, после чего уже клиент оплатил покупку.

«Новый онлайн-магазин квартир новостроек – смелый проект компании «КВС», который будет постоянно развиваться, – говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС». – До сих пор для приобретения квартир в Санкт-Петербурге покупателям приходилось ездить в офисы продаж, то сейчас каждый может это сделать удаленно. Сервис удобен не только для жителей Северной столицы, но и для жителей других городов».

Пока, на старте проекта, приобретать квартиры через интернет-магазин можно только при полной оплате, но в ближайшее время появится возможность оплачивать покупку по рассрочке от застройщика или через ипотеку. Для приобретения квартиры необходимо зайти на сайт ГК «КВС» по адресу kvsspb.ru, выбрать понравившийся вариант, нажать клавишу «в корзину» и следовать подсказкам.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)