General Motors возвращается в Европу. Но не с автомобилями, а с велосипедами

Компания General Motors, некогда крупнейшая в мире, после продажи Opel два года назад практически покинула европейский рынок, оставив за собой лишь Россию и СНГ, где продолжала торговать корейскими Daewoo под маркой Chevrolet. Теперь она возвращается в Старый Свет. На этот раз с электрическими велосипедами.

Во втором квартале 2019 года одновременно в Германии, Бельгии и Голландии в продажу поступят электрические велосипеды марки ARIV, сообщает The Car Connection. Это будут две модели, отличающиеся только тем, что одна складная, а другая нет.

Новый велосипедный бренд принадлежит General Motors. Автопроизводитель решил использовать свой богатый опыт создания электротранспорта на новом поприще. Напомним, что именно GM в далеком 1996 году первым попытался наладить серийный выпуск электрокара EV1, сейчас производит Chevrolet Bolt (он же Opel Ampera в Европе) и собирается вывести на рынок роскошный электрический кроссовер под брендом Caddillac.

В Европе у «Джи Эм» как-то не складывалось. Напрямую в Старом Свете американские автомобили традиционно продаются плохо, поэтому концерн предпочитал действовать через покупку европейских брендов, конкретно – шведского Saab и немецкого Opel. Чем это закончилось, известно: Saab обанкротился и был продан китайцам, а Opel отошел французам.

По иронии, отмечает The Car Connection, многие автомобильные бренды, в частности тот же Opel, начинали с производства велосипедов. И вот теперь история делает полный круг, и автопроизводители опять начинают обращать внимание на двухколесный транспорт. Велосипеды выпускаются под брендами BMW и Porsche (уже давно), электросамокаты собирается делать Seat – это лишь несколько примеров.

Электробайки GM, то есть ARIV, способны развивать скорость 25 километров в час, полного заряда хватит на 65 километров пути «только на электричестве». Как и положено современному электровелосипеду, он умеет взаимодействовать со смартфоном: специальная программа позволяет контролировать заряд, пройденную дистанцию, среднюю скорость и настраивать степень «участия» электромотора. То есть можно его полностью отключить и ехать только на педалях, можно наоборот – чисто на электромоторе, а можно сделать так, что электромотор будет «помогать». В последнем случае предусмотрен даже «пеший» режим, когда вы вынуждены слезть с велосипеда и вести его рядом. В этом случае электромотор будет помогать вам тащить велик в горку или по буеракам.

Понятно, что такие электробайки дешево стоить не могут. По сведениям The Car Connection, цены в Европе будут начинаться от 2750 евро за нескладывающуюся модель Meld и от 3400 евро за складную Merge. Предзаказы уже принимаются.